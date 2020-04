Bergheimer Lieferdienst: Kundenzahl hat sich verdreifacht

Lieferdienste sind während der Corona-Pandemie sehr gefragt. Geliefert werden Speisen und Getränke, Lebensmittel und andere Artikel großer Online-Händler für den Lebensbedarf. Was die Lieferung und den Bringservice von Lebensmittel betrifft, hat Christoph Allhoff in den vergangenen elf Jahren viel Erfahrung sammeln können.

Mehr als 120 Kunden werden jetzt beliefert

Allhoff ist Marktmanager im Combi-Verbrauchermarkt (früher Jibi-Markt) auf Bergheim. Seit 2009 bieten er und sein Team einen Liefer- und Bringservice an. Seine Know-how ist in der Corona-Krise für ihn ein Vorteil. „Momentan geht es bei uns hoch her im Lieferdienst. Das Servicetelefon steht nicht still und wir sind voll ausgelastet“, betont Allhoff. Seit der Pandemie hat sich der Kundenstamm im Liefer- und Bringservice fast verdreifacht. „Über 120 Kunden beliefern wir jetzt“, so Thorsten Henkel. Er ist seit 2009 dabei und hat den Lieferservice mit aufgebaut. Damals war es noch der Jibi-Markt und man hatte eine Kooperation mit den Caritas-Werkstätten in Neheim. Seit zwei Jahren hat den Liefer- und Bring-Service die „Neue Arbeit Arnsberg“ (NAA) übernommen. „Wir bieten dem Combi-Markt einen Vollservice an. Wir nehmen die Bestellung im Markt auf, kaufen ein und liefern aus“, so Birgit Kroh, Geschäftsführerin NAA. Vor Corona habe es knapp über zehn Anrufe in der Woche, seit zwei Monaten sind es mehr als 40.

Viele ältere Kunden

„Es sind überwiegend ältere Kunden und Kunden mit körperlichen Bewegungseinschränkungen, die nicht mehr selber einkaufen können. Oder sie gehören zu den Risikogruppen“, so Henkel. Bei den telefonischen Bestellungen wird nicht einfach nur die Bestellung durchgegeben. „Viele unserer Kunden wollen sich auch ein wenig unterhalten. Manche sind allein zuhause und das ganz besonders seit den Wochen des Kontaktverbotes. Da ist neben der einfachen Bestellung auch schon mal die Sozialkompetenz des Mitarbeiters gefordert. Einige wollen eben nur reden“, meint Kroh. Da hat die NAA mit Stefanie Wittmann die richtige Person am Bestelltelefon. Sie ist viele Jahre in der Pflege tätig gewesen und weiß, wie man bei den unterschiedlichen Gesprächsthemen reagieren muss.

Lieferpauschaule wurde notwendig

eit Juli 2019 muss der Combi-Markt eine Lieferpauschale von drei Euro erheben und der Warenwert muss mindestens 20 Euro betragen. „Bei anderen Lieferdiensten muss der Warenwert sogar zwischen 40 und 50 Euro liegen“, weiß Allhoff. Die meisten Kunden wissen, was die Artikel kosten. „Einige wollen nur die Angebote, doch die meisten mögen die Waren im oberen Preissegment. Wir verlangen den normalen Ladenpreis oder den Angebotspreis ohne weiteren Aufschläge“, betont Henkel. Kroh macht darauf aufmerksam, dass die Auslieferungen an einem Tag auch begrenzt sind. „Bei 25 Lieferungen an einem Tag kommen wir schon an unsere logistischen Grenzen“, meint die NAA-Geschäftsführerin.

Arnsberg Bestellwert von mindestens 20 Euro nötig Aufgrund von freien Kapazitäten konnte die „Neue Arbeit Arnsberg“ (NAA) die Kooperation mit dem Combi-Markt auf Bergheim mit dem Liefer- und Bringservice eingehen. Die Bestellungen für den Einkauf können von dienstags bis freitags von 9 Uhr bis 11 Uhr aufgegeben werden. Eine Bestellung muss einen Bestellwert von mindestens 20 Euro haben. Zusätzlich wird ein Lieferkostenanteil von drei Euro erhoben. Es kann auch per Mail oder Fax bestellt werden (bitte telefonisch erfragen). Telefonverbindung: 02932/892237 . Bei Bestellungen per Email oder Fax wird erst am nächsten Tag ausgeliefert. Markmanager Allhoff: „Einige Angehörige geben morgens einen Einkaufszettel ab und nehmen die Waren am Nachmittag mit nach Hause.“ Schmunzelnd selbstironisch fügt er an: „Man könnte uns schon fast vorwerfen, zu sehr kundenorientiert zu sein.’

Der Combi-Markt beliefert zusätzlich Kindertagesstätten oder Schulen und deren Kioske. „Das ist aber momentan durch ein spezielles Betretungsverbot an Schulen und Kindergärten nicht möglich. Wir haben in dem Bereich eine Kooperation mit der Stadt Arnsberg“, so Allhoff. Für den Combi-Bezirksleiter Boris Bieling sind Lieferdienste wie auf Bergheim eigentlich unprofitabel. „Ein hoher Kostenfaktor sind die Versicherungen für den Bereich und Fixkosten. So ein Lieferdienst läuft eigentlich nur in größeren Städten mit einer höheren Kundenzahl problemlos.“

Sozialer Träger macht Dienst möglich

och durch die Kooperation von Combimarkt und NAA ist der angebotene Lieferservice ein Erfolgsmodell. Marktmanager Allhoff weiß aus seiner Erfahrung: „So wie wir den Lieferdienst organisiert haben, ist es eigentlich nicht übertragbar. Es ist nur machbar, weil wir einen sozialen Träger wie die NAA im Boot haben. Sonst würden uns die zusätzlichen Kosten erheblich belasten.“