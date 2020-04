Bittner verspricht Masken für 6500 Arnsberger Schüler

Der Arnsberger Bürgermeister Ralf Bittner will die ab kommenden Montag geltende Mund-Nasen-Schutzmasken-Pflicht im Kampf um die Eindämmung des Coronavirus mit eigenen Maßnahmen flankieren. Ab Beginn nächster Woche sind solche Masken oder auch Schals auch in Nordrhein-Westfalen verbindlich beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr zu tragen.

Masken für Mitarbeiter

Bittner geht weiter. In den sozialen Netzwerken verkündete er am Mittwochabend, dass die Stadt Arnsberg 6500 Arnsberger Schülerinnen und Schüler sowie des 1200 Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung mit wiederverwendbaren Schutzmasken ausstatten wird. Beschlossen wurde das am Mittwoch von der Kommission der Stadt Arnsberg, die die Rückkehr in einen Alltag mit Corona organisieren und gestalten möchte. Die Masken für die Mitarbeiter, so Ralf Bittner, habe Bernd Löhr bei der Firma Piel in Soest bestellt. Die Schutzmasken für die Schülerschaft werde Fachbereichsleiter Michael John direkt bei einem Lieferanten aus Süddeutschland ordern.

Auch die Politik soll wieder geschützt arbeiten können. „Zu Gremiensitzungen werden wir auch den politischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine einfache Mund-Nase-Maske zur Verfügung stellen“, schreibt Ralf Bittner im sozialen Netzwerk Facebook.