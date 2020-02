BJB: Werk in China läuft zu 100 Prozent

Neheim. Das Neheimer Lichttechnik-Unternehmen BJB sieht aktuell durch das Corona-Virus noch keinen Schaden auf sich zukommen. Das Werk in China arbeitet.

Das Lichttechnik-Unternehmen BJB sieht sich derzeit durch das Corona-Virus nicht eingeschränkt. „Unser Werk in Dongguan in China läuft zu 100 Prozent“, sagt Geschäftsführer Philipp Henrici, „auch unsere Lieferketten sind nicht unterbrochen.“ Insgesamt sei das Chinageschäft derzeit zwar abgeflaut, „doch das kompensieren wir an anderer Stelle.“ Henrici rechnet damit, dass es nach Corona auch positive Nachholeffekte geben könnte.

Sehr wohl stellt sich das Unternehmen wie alle Betriebe auf das Vorrücken des Virus in Deutschland ein. Hygieneregeln wurden getroffen und auch Desinfektionsmittelspender besorgt.