Böschungsbrand auf Bergheim: Holzhandlung nicht gefährdet

Bergheim. Eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche an einer Böschung an der Straße Donnerfeld brannte am Donnerstagnachmittag nahe der Holzhandlung Scheiwe auf Bergheim.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte die Flammen löschen. Die Holzhandlung blieb vom Feuer verschont. Die Brandmeldung ging am Donnerstag um 16.40 Uhr bei der Wehr ein.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor.