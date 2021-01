Breitenbruch: Mehr Temposünder in der Ortsdurchfahrt

Mit diesem Thema wird sich der Bezirksausschuss Niedereimer/Breitenbruch befassen. Und mit Problemen für Feuerwehr und Rettungsdienst.

Niedereimer/Breitenbruch. Nach Corona- und Weihnachtsunterbrechung läuft auch die Kommunalpolitik wieder an. So wird sich der Bezirksausschuss Niedereimer/Breitenbruch am Donnerstag, 14. Januar, gleich mit zwei wichtigen Themen befassen: mit dem Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer in der Ortsdurchfahrt Breitenbruch und der Erreichbarkeit des westlichen Teils des Wannetals für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge.

Zudem muss in der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl eine neue Ausschussvorsitzende, ein neuer -vorsitzender gewählt oder der Amtsinhaber bestätigt werden.

Breitenbruch: Durchschnittsgeschwindigkeit ist in der Ortsdurchfahrt leicht angestiegen

Zum Verkehrsgeschehen auf der Breitenbrucher Straße, die Arnsberg mit dem Möhnesee und dem Soester Raum verbindet: Dort wurde auf Anregung der SPD-Bezirksausschussmitglieder vom zuständigen städtischen Fachdienst vom 11. bis 18. November des vergangenen Jahres eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Mit folgendem Ergebnis:

Die Messung beim Haus Nummer 29, dem Gasthof Hahne, ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 58 Stundenkilometern in Richtung Möhne und von 64 km/h in Richtung Arnsberg. Eine Messung im Jahr 2017 – und zwar vor Neubau der B 229 – hatte dagegen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von "nur" 55 beziehungsweise 61 km/h in diesem Bereich ergeben.

Fachdienst: Situation unterscheidet sich nicht von vergleichbaren Ortsdurchfahrten

Diese „leichte“ Erhöhung der Geschwindigkeit steht nach Einschätzung des Fachdienstes mit der Erneuerung der Straße im Zusammenhang. Die aktuell gemessenen Werte würden sich jedoch trotz des Anstiegs nicht von denen vergleichbarer Ortsdurchfahrten im Hochsauerlandkreis unterscheiden.

Transporter-Fahrer erreicht mit 92 km/h den traurigen Höchstwert

Interessant: Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 50 Stundenkilometern wurde nicht etwa von einem der arg in der Diskussion stehenden Motorradfans erreicht, sondern vom Fahrer eines Transporters, bei dem das Messgerät 92 km/h anzeigte. Nahezu das Doppelte der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

Motorrad- und Autofahrer liegen in Sachen "Höchstwert" übrigens gleichauf – mit jeweils gemessenen 86 km/h. Nicht weit entfernt von Lkw- mit 82 und Lastzugfahrern mit 71 km/h. Insgesamt zu flott unterwegs – also über 50 km/h schnell – waren 4740 der 7673 in diesem Zeitraum gemessenen Fahrzeuge.

Die meisten der Verstöße wurden im Geschwindigkeitsbereich von 51 bis 60 km/h festgestellt. Immerhin noch 553 Fahrerinnen und Fahrer waren zwischen 61 bis 70 km/h unterwegs.

SPD sieht Probleme für Feuerwehr und Rettungsdienst im westlichen Wannetal

Zum Thema Erreichbarkeit des westlichen Wannetals für Feuerwehr und Rettungsdienst: Durch das verheerende Hochwasserereignis im August 2007 sind viele Bachbrücken über den Wannebach zerstört worden. „Bemühungen, den Eigentümer von Fürstenberg zu einem Wiederaufbau der Brücken zu bewegen,“ so die SPD in einem Antrag, „sind erfolglos geblieben.“

Als Konsequenz daraus sei somit ein schneller Einsatz der Feuerwehr im Brandfall in diesem Gebiet nicht oder nur schwer möglich. Auch Rettungsfahrzeuge könnten im Notfall nicht auf direktem Weg dorthin gelangen, sondern müssten teils große Umwege über steile Anfahrten von Bruchhausen oder Breitenbruch in Kauf nehmen.

Erhöhte Waldbrandgefahr durch zunehmende Trockenheit und fehlende Niederschläge

Aber in den vergangenen Jahren sei durch die zunehmende Trockenheit und die ausbleibenden Niederschläge die Gefahr von Waldbränden enorm angestiegen. Außerdem habe der Wald - nicht zuletzt durch Corona - als Erholungsraum für die Menschen stark an Bedeutung gewonnen.

Genau diese Entwicklungen, folgert die SPD, „machen einen erhöhten Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften wahrscheinlicher und eine gute und schnelle Erreichbarkeit im Notfall notwendig“.

Verwaltung soll im Ausschuss Rede und Antwort stehen

Deshalb will die SPD-Fraktion wissen, ob zusätzliche Löschteiche angelegt werden sollen und ob der Waldwirtschaftsweg in der Nähe von Kreuzeiche/ Neuhaus am Möhnesee, der einen Bach in einer Furt überquere, im Notfall auch von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen genutzt werden könne. Antworten darauf erhofft man sich nun im Bezirksausschuss.

Zudem wird die Verwaltung um Informationen zur aktuellen Situation gebeten. Und zwar zu möglicherweise geplanten Maßnahmen, wie künftig im Notfall vorgegangen werden soll, und darüber, ob Alternativen für eine schnellere Erreichbarkeit des genannten Gebiets möglich sind.

Der Ausschuss tagt am Donnerstag, 14. Januar, um 17.30 Uhr im Konrad Adenauer-Saal des Rathauses und nicht – wie vor Corona – vor Ort in Niedereimer.

