Bruchhausen: Außensanierung der Kapelle wird teurer

Bruchhausen. An der Fassade der Rodentelgenkapelle sind viele Bruchsteine und ein Teil des Fachwerks zu erneuern. Es entstehen Zusatzkosten von 70.000 Euro.

Die derzeit laufende Außensanierung der Bruchhausener Rodentelgenkapelle ist mit deutlich höheren Kosten verbunden als ursprünglich geplant. „Ursprünglich kalkulierten wir mit 180.000 Euro, nun fallen zusätzliche Kosten in Höhe von rund 70.000 Euro an, weil insbesondere das Bruchsteinmauerwerk deutlich umfangreicher als anfangs gedacht mit neuen Bruchsteinen ausgebessert werden muss“, berichtet das Kirchenvorstandsmitglied Norbert Hollmann. Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Rodentelgenkapelle, Dieter Ischen, ergänzt, dass man die zusätzlich notwendig gewordenen Arbeiten erst nach Abschlagen des alten, rissigen und undichten Außenputzes erkennen konnte.

Nachfinanzierung notwendig

Norbert Hollmann zeigt auf ein Loch in der Kapellengiebelwand, in der sich Bruchsteine lösten. Mit neuen Bruchsteinen wird das Loch zugemauert. Foto: Martin Schwarz

Nun ist eine Nachfinanzierung erforderlich, für die sich die Kirchengemeinde, der die Kapelle gehört, um Förderung durch die NRW-Stiftung und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bemühen wird. Zurzeit werden die dafür notwendigen Unterlagen zusammengestellt. „Je nachdem, wie lange es dauert, bis über unsere Förderanträge entschieden wird, kann es durchaus sein, dass nach Abschluss der bereits durchfinanzierten Außensanierungsarbeiten die Baustelle ruht, bis die zusätzlichen Fördermittel bewilligt sind“, sagt Hollmann.

Der Förderverein und die Kirchengemeinde sind aber zuversichtlich, dass das Projekt „Kapellensanierung“ nicht auf der Zielgeraden zum Stillstand kommt (die Innensanierung ist ja schon vollzogen). „Es werden aber Spenden für die Außensanierung nötig sein, damit auch bei einer zugesagten Förderung die obligatorischen Eigenmittel beigetragen werden können.“, so Hollmann

Zugemauertes Chorfenster entdeckt

Die Baugeschichte der Kapelle ist mit vielen Um- und Erweiterungsbauten verbunden. Ein markantes Jahr war 1458, als ein Teil der Kapelle wegen Hochwassers eingestürzt war. Unter dem nunmehr abgeschlagenen Putz wurden ein zugemauertes Chorfenster und eine zugemauerte Kirchenschifftür entdeckt. Peter Barthold, Bauforscher bei der Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), untersuchte jetzt die Kapelle. Er nahm rund 30 Putz-Proben, die er in Korrelation stellen und so Bauphasen dokumentieren will. Im Laufe der Jahrhunderte wurden mit verschiedenen Materialien auch zahlreiche Ausbesserungsarbeiten vorgenommen.

Lockere Bruchsteine

LWL-Bauforscher Peter Barthold zeigt auf einen feuchten Fachwerkbalken, der von einem Käfer geschädigt wurde. Foto: Martin Schwarz

Das Abschlagen des rissigen und undichten Putzes hat gezeigt, dass das Bruchsteinmauerwerk an vielen Stellen locker geworden ist und erneuert werden muss. Manche Steine fielen raus, als der Putz entfernt wurde. Insbesondere ist es nötig, Bruchsteinpfeiler mit neuen Bruchsteinen auszubessern, um langfristig die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Auch beim freigelegten Fachwerk, aus dem die Außenwände teilweise auch bestehen, zeigt sich Erneuerungsbedarf. Diese Zimmerei-Arbeiten sind aber erheblich preisgünstiger als das deutlich teurere Erneuern von Bruchsteinen, die alle einzeln per Hand angepasst werden müssen.