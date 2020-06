Bruchhausen: Erwischter Ladendieb sprüht Pfefferspray

Bruchhausen. Bei Kaufland in Bruchhausen sprühte ein erwischter Ladendieb Pfefferspray in Richtung eines Markt-Mitarbeiters.

Im Bruchhausener Supermarkt „Kaufland“ sprühte ein Ladendieb Pfefferspray in Richtung eines Markt-Mitarbeiters, der zwei junge Männer beim Diebstahl erwischt hatte. Der Mitarbeiter hatte am vergangenen Montag gegen 18.20 Uhr die beiden jungen Männer bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Im Kassenbereich sprach der Mitarbeiter die Ladendiebe an. Einer der Männer griff daraufhin zu Pfefferspray und sprühte in Richtung des 49-jährigen Angestellten.

Anschließend flüchteten die Männer aus dem Geschäft. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung traf die Polizei an der Arnsberger Straße in Hüsten auf die Flüchtigen. Die beiden 19- und 21-jährigen Arnsberger wurden vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.