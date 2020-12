Bruchhausener Kirche im festlichen Glanz

Bei Einbruch der Dämmerung wird die Pfarrkirche zu einem spektakulären Kunstwerk.

Bruchhausen. Anziehungspunkt für Fotografen: Die katholische Pfarrkirche St. Maria Magdalena und Luzia an der Lindenstraße wird in der Advents- und Weihnachtzeit bei Einbruch der Dämmerung zum professionellen Licht-Kunstwerk. Zahlreiche Scheinwerfer lassen das historische Gebäude in besinnlichen Farben erstrahlen und wecken die Neugierde der Bürger, die jeden Abend mit Kamera und Handy anrücken, um dieses schöne Farbenspiel festzuhalten. „Eine wunderbare Aktion in diesen Zeiten, die einen Bericht in der Zeitung wert wäre“, schreibt Andrea Vormweg aus Oeventrop in einer E-Mail an unsere Zeit. Und das machen wir!

