C02-Reduktion: Wepa an Forschungslabor beteiligt

So könnte am Dürener Bahnhof das Innovationsquartier zur Erforschung C02-neutraler Papierproduktion aussehen. An dem Projekt ist Wepa beteiligt.

Wepa ist an einem bis 2024 in Düren entstehenden Innovationsquartier zur Erforschung CO2-neutraler Papierproduktion beteiligt.

Düren/Müschede. Die Wepa wird zusammen mit 14 weiteren Unternehmen die Kohlendioxid-neutrale Papierproduktion in Düren erforschen. Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftervertrags wurde bereits im Dezember der Grundstein für die Modellfabrik Papier am Standort Düren gelegt. Mit ihr soll künftig die CO₂-

neutrale Papierproduktion erforscht werden. Dem Konsortium der Modellfabrik, bestehend aus

15 Unternehmen der Papier- und Zulieferindustrie, gehört auch die Westfälische Papierfabrik (Wepa) mit Stammsitz in Müschede an.

"Gesellschaft zur Forschungsförderung nachhaltiger Papiertechnologien" gegründet

Mit der Gründung der „Gesellschaft zur Forschungsförderung nachhaltiger Papiertechnologien“

– kurz Modellfabrik Papier – verfolgt das Konsortium das Ziel, einen Beitrag zum Pariser

Klimaschutzabkommen sowie zum Erhalt des wettbewerbsfähigen Industriestandorts

Deutschland zu leisten und somit langfristig Arbeitsplätze vor Ort zu sichern.

„Nachhaltigkeit ist für uns als Wepa-Gruppe seit jeher ein zentraler Aspekt. Daher ist es uns ein

wichtiges Anliegen, als Teil des Konsortiums der Modellfabrik Papier in einem Netzwerk aus

Papierherstellern, der Zulieferindustrie und Hochschulen einen Beitrag zur Erforschung

klimaneutraler Produktionsmethoden zu leisten“, erläutert Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender der Wepa-Gruppe.

Viele Wissenschaftler einbezogen

Das interdisziplinäre Innovationsnetzwerk der Modellfabrik Papier setzt sich aus

Papierproduzenten und Zulieferern, wichtigen Maschinenbauunternehmen, den bedeutendsten

Papierforschungseinrichtungen Deutschlands sowie weiteren Innovationstreibern zusammen.

Gründungsväter der Modellfabrik sind insbesondere die TU Darmstadt und die Papiertechnische

Stiftung Heidenau, die in der Modellfabrik Papier nun stark mit den verschiedenen regionalen

Instituten vom Forschungszentrum Jülich, der RWTH Aachen und der FH Aachen

zusammenarbeiten wollen.

Innovationsquartier entsteht bis 2024 in Düren

Nach der Ansiedlung der Forschungsgesellschaft in Düren wird bis 2024 im Innovationsquartier

am Dürener Bahnhof ein entsprechendes Forschungsgebäude mit Laboren und einem

Technikum entstehen. Das mit Forschungspartnern bundesweit vernetzte Reallabor wird sich in

vier sogenannten Living Labs insbesondere mit den Bereichen Rohstoffe und Additive,

Verfahrenstechnik, Digitalisierung sowie Energie- und Kreislaufwirtschaft beschäftigten.