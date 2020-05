CDU Arnsberg: Kommunale Hilfe für Handel, Gastro und Vereine

Die Arnsberger CDU fordert maßgebliche, unbürokratische und unkonventionelle kommunale Hilfen und Unterstützungen für den von der Coronakrise stark betroffenen Einzelhandel, für Gastronomen und Hoteliers sowie für Vereine. „Wir müssen hier an unseren Schrauben vor Ort drehen, damit uns nicht ein Stück unserer Kultur wegbricht“, sagt Dr. Gerhard Webers als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die CDU bringt ein dreiteiliges „Hilfspaket“ als Antrag in die politische Diskussion ein.

Beraten werden sollen die Vorschläge im derzeitigen Sitzungslauf am 17. Juni im Haupt- und Finanzausschuss und in der Ratssitzung am 24. Juni. Großen Widerstand erwartet die CDU in der Sache nicht. Auch die SPD hatte eine ähnliche Unterstützung bereits vor einigen Wochen gefordert. Margit Hieronymus (SPD) begrüßt den CDU-Antrag daher: „Nur gemeinsam können wir für Arnsberg Lösungen finden, um den Menschen und der Wirtschaft zu helfen“, sagt sie. Sehr wohl wird sich aber die Frage stellen, wie alles bezahlt werden soll.

Einkaufen leicht machen

Vor allem beim Thema „Stärkung des Einzelhandels“ wird der durch zu erwartende Gewerbesteuereinnahmeverluste stark durch Corona gebeutelte städtische Haushalt nach den CDU-Ideen zusätzlich belastet. Vorgeschlagen wird eine „Brötchen-Taste“ beim Parken, das bis Ende des Jahres über all für die ersten 30 Minuten kostenfrei sein soll. „Das geht richtig ins Geld“, weiß Fraktionschef Jochem Hunecke. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob temporär zusätzlicher Parkraum geschaffen werden könne. „Wir wollen das Einkaufen leicht machen“, so Hunecke.

Hilfe für die Vereine Mit einem „Nothilfefonds“ - gefüllt mit Spenden und städtischen Mitteln - will die CDU Arnsberg auch Vereine unterstützen, die durch die Corona-Beschränkungen nachgewiesenermaßen in wirtschaftliche Schieflage geraten. Örtlichen Vereinen werden nach Wunsch der CDU Arnsberg bis Ende 2021 für die Durchführung von Veranstaltungen in städtischen Gebäuden die Nutzungsgebühren erlassen. Auch sollen keine Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren erhoben werden. „Die Vereine werden im kommenden Jahr die Einnahmen aus ihren Veranstaltungen dringend benötigen“, glaubt Dr. Gerhard Webers.

Wichtiger Punkt: Der örtliche stationäre Einzelhandel soll bis Ende 2021 von den Sondernutzungsgebühren für Warenauslage, Werbung und Vitrinen im öffentlichen Raum befreit werden und leichter die Genehmigung dafür erhalten. „Da dürfen wir nicht kleinlich sein“, so Dr. Webers. Der Neheimer CDU-Ortsunionsvorsitzende Dr. Marcel Kaiser verweist auf die Bedeutung solcher Maßnahmen für die Einkaufsstadt Neheim. „Die Apotheker- und die Hauptstraße sind die Lebensader“, sagt er, „wenn wir nicht helfen, droht hier ein irreparabler Schaden für die Stadt“.

Faire Hilfe für Gastronomen

Mehr Großzügigkeit wünscht sich die Arnsberger CDU auch bei den Gastronomen, wenn diese aufgrund der Corona-Abstandsregeln nun großzügig Tische und Stühle für eine Außengastronomie aufstellen wollen. Von Sondernutzungsgebühren befreit werden sollen sie nicht. Fairer, so glaubt die CDU, sei hier ein teilweise aus städtischen Haushaltsmitteln und vor allem aus Spenden gefüllter Nothilfefonds für Arnsberger Gastronomen, weil viele Betriebe ihre Außenbereiche ja auf Privatgrund betreiben.

Nur 22 Prozent der Gastronomen zahlen eine Sondernutzungsgebühr (zusammen insgesamt 15.000 Euro im Jahr). „Wenn dann wollen wir alle unterstützen können“, so Jochem Hunecke, „wenn wir weiterhin vernünftige Gastronomie in Arnsberg haben wollen, müssen wir helfen“, sind sich Jochem Hunecke und Stadtverbandsvorsitzender Peter Blume einig.