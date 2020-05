Corona: 92-jährige Neheimerin erlebt Muttertag auf Abstand

Neheim. In Seniorenheimen gelten ab dem 10. Mai gelockerte Besuchsregelungen. Das stellt das Pflegepersonal vor so manche Herausforderung.

Der Muttertag wird ein besonderer Tag in den Pflegeeinrichtungen: Er ist für viele Senioren und ihre Angehörigen nach langer Zeit der Kontaktsperre besonders emotional und er ist auch der Stichtag für neue, gelockerte Besuchsregelungen in den Altenheimen.

Beim Gedanken an den Muttertag kommen Rita Reinscheidt die Tränen, auch wenn sie sonst fröhlich und optimistisch bleibt. Die 92-Jährige lebt im Seniorenzentrum Bremers Park, wo ihre beiden Töchter, die Enkel und Urenkel sie seit Wochen nicht einfach besuchen können wie gewohnt. Rita Reinscheidt freut sich, wenn ihre Familie am Muttertag besonders an sie denkt und bleibt tapfer. „Mir geht es ja sehr gut, ich bin zufrieden hier“, sagt sie. „Und ich kann meine Familie auch durch das Fenster sehen.“

Emotionale Zeit für Senioren und Angehörige

Kontakte zwischen Bewohnern und ihren Angehörigen organisiert das Team im Bremers Park bereits seit Wochen, so weit es möglich ist. Nach Anmeldung dürfen maximal zwei Personen pro Bewohner zu einer verabredeten Zeit auf die Terrasse des Seniorenzentrums kommen. Mit Abstand und Spuckschutzwand dazwischen können sie ihre Eltern und Großeltern dann aus der Entfernung sprechen und sehen, wenn auch nicht umarmen oder privat im Zimmer treffen.

Bunte Bilder und der Schriftzug „Alles wird gut“ kleben in den Fenstern des Seniorenzentrums am Bremers Park. Foto: Privat

„Es ist ein sehr emotionales Thema für alle Beteiligten“, sagt Thorsten Vlatten, Leiter des Seniorenzentrums am Bremers Park. „Vor allem einigen Angehörigen blutet schon das Herz, deshalb ermöglichen wir Kontakte über die Terrasse und auch per Skype, das haben ebenfalls einige Familien in Anspruch genommen.“

Im Haus sei die Stimmung weiterhin gut, er sei dankbar für den engagierten und professionellen Job, den die Mitarbeiter machen, um für die nötigen Hygienevorkehrungen zu sorgen, aber auch die Beschäftigungsangebote für die Bewohner zu erweitern. „Es ist super, was sich die Bewohner und Mitarbeiter gemeinsam einfallen lassen“, sagt Vlatten. So kleben in den Fenstern über dem Eingangsportal jetzt ein großer Regenbogen und der Schriftzug „Alles wird gut“.

Besuche nur mit Termin

Eine große Herausforderung sind die veränderten Besuchsregelungen, die in dieser Woche beschlossen wurden und in den Einrichtungen schon bis Sonntag umgesetzt werden sollen. „Wir sind von der Lockerung sehr überrascht worden“, sagt Vlatten. „Es ist schon ein Stoß vor den Kopf für die Mitarbeiter, quasi über Nacht diese zusätzlichen Aufgaben zu bekommen.“

Konzerte zur Aufmunterung Um den Bewohnern verschiedener Seniorenheime eine Freude zu machen, organisiert die Seniorenbegleitung „El Hadri“ kostenlose Muttertagskonzerte vor den Häusern. Am Sonntag, 10. Mai 2020, werden zwei Sängerinnen und eine Tänzerin unterwegs sein. Ihre Stationen: 10 Uhr ProVita, Herbecke Weg 6, Neheim; 10.45 Uhr ProVita, Annastraße 20/22, Neheim; 11.30 Uhr Seniorenresidenz Bremers Park, Theodor-Cosack-Straße 2, Neheim; 14.30 Uhr Pflegezentrum am Johannes-Hospital, Springufer, Neheim; 15.15 Uhr Pflegezentrum Klostereichen, Rumbecker Holz 13 a, Hüsten.

Denn ein Ausnahmezustand wird auch weiterhin herrschen, die Einrichtungen bleiben grundsätzlich geschlossen. Allerdings gelten ab dem 10. Mai erweiterte Besuchsrechte. Bis zu zwei Personen dürfen einen Bewohner besuchen, allerdings müssen die Besuche draußen oder in gesonderten Arealen stattfinden, mit strengen Hygienevorschriften.

Die Besucher müssen Schutzmasken tragen, sich in einem sogenannten Kurz-Screening Fragen zu ihrem Gesundheitszustand stellen. Sie müssen Schutzmasken tragen und ihre Daten zur Rückverfolgung im Notfall angeben. Die Mitarbeiter in den Heimen müssen all das organisieren, begleiten, protokollieren, die Besucher über die vom Robert-Koch-Institut herausgegeben Hygiene-Richtlinien belehren – „ein enormer Aufwand“, sagt Geschäftsführer Vlatten.

Im Seniorenzentrum waren Besuche auf der Terrasse zwar bereits möglich, aber es werden nun wohl mehr werden. Die Vorbereitungen laufen, aber Vlatten und sein Team bitten Angehörige um Verständnis, nur nach vorheriger Terminabsprache zu kommen. Und es wird auch nicht möglich sein, dass alle 80 Bewohner des Hauses direkt am 10. Mai zu einem ausgiebigen Besuch vorbeikommen können. Was ihm Mut macht: „Die Mitarbeiter machen einen super Job und viele Angehörige zeigen Verständnis.“