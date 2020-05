Corona-Abstrichzentrum in Arnsberg schließt Ende des Monats

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe für den Bezirk Hochsauerlandkreis schließt zum Ende des Monats ihr Abstrichzentrum für die Corvid 19-Diagnose am Marienhospital in Arnsberg. Wie die Bezirksstelle der KVWL auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, ist das Zentrum zum Monatsende gekündigt worden. Die Entscheidung sei mit den sinkenden Fall- und Infektionszahlen begründet. „Das kann aber auch jederzeit, wenn sich die Lage ändert, wieder zurückgenommen werden“, heißt es in der Bezirksstelle in Arnsberg.

Hausarzt soll übernehmen

Patienten, die Symptome zeigen und sich krank fühlen, sollen ab dem 1. Juni wieder den Weg zu ihrem Hausarzt suchen, der dann je nach Bedarf einen Abstrich vornimmt. Eine entsprechende Information wird zeitnah an die Ärzte von der KVWL herausgeschickt. Der Schritt zur Schließung des Abstrichzentrums, so die KVWL, sei eine regionale Entscheidung. Auch das Kreisgesundheitsamt bestätigt die Kündigung.