Corona: Arnsberg bietet Not-Wochenendbetreuung für Kinder an

Arnsberg bietet jetzt Notgruppen für Kinderbetreuung von Schlüsselpersonen auch am Wochenende an.

Arnsberg. Eltern in Schlüsselberufen sollen Bedarf für die Notbetreuung in Arnsberg an den Wochenenden anmelden.

Die im Zuge der Corona-Krise getroffene Regelung für Schlüsselpersonen bei der Kindertagesbetreuung - also Elternteile, die in Einrichtungen „kritischer Infrastruktur“ tätig sind – wird ab dieser Woche verändert.

Menschen, die dafür sorgen, dass die zwingend erforderliche Versorgung aufrechterhalten werden kann, sind in dieser Zeit besonders gefordert. Sie haben daher auch einen besonderen Anspruch an eine Betreuung ihrer Kinder. Die Landesregierung hat die Betreuungsmöglichkeiten für diese Eltern daher, wie bereits kurz berichtet, auch auf die Wochenenden ausgeweitet. „Alle Kita-Träger in der Stadt Arnsberg unterstützen dies gerne mit bedarfsgerechten Angeboten“, so Stadtsprecherin Stefanie Schnura.

Eltern sollen sich melden

Zur Planung von Angeboten sollten sich die Eltern, die die entsprechenden Kriterien erfüllen, mit ihrer Kita oder ihrer Tagespflegeperson frühzeitig in Verbindung setzen, um die erforderlichen Absprachen zu treffen und Raum für die Umsetzung der Angebote am Wochenende zu geben.

Für allgemeine Fragen ist weiterhin die Hotline der Stadt Arnsberg 02932/2011102 geschaltet. Die Erreichbarkeit ist ab sofort erweitert: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 16 Uhr.

Elternbrief der Landesregierung

Ungeachtet der Ausweitung der Betreuungsangebote hat die Landesregierung in einem gesonderten Elternbrief nochmal an alle Eltern appelliert, aus Infektionsschutzgründen die Inanspruchnahme dieser Neuregelung auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Der Elternbrief ist auf der Homepage der Stadt Arnsberg eingestellt.