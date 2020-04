Corona: Arnsberger Bestatter müssen Service umstellen

Die Veränderungen durch die Ausbreitung des Coronavirus machen auch vor den Bestattungsunternehmen nicht halt.

Kontaktverbot und Sicherheitsabstand lassen sich allenfalls in der Begleitung der Angehörigen umsetzen. Und trotzdem wird eine würdevolle Arbeit erwartet und auch umgesetzt.

Im Arnsberger Familienunternehmen „Bestattungen Petermann“ kümmern sich inzwischen die Söhne Fabian und Nils um die Arbeit. Inhaber Franz-Günter Petermann ist 61 Jahre alt und hält sich aus vorsorglichen Gründen derzeit im Hintergrund.

„Wir führen die Gespräche mit den Angehörigen häufig vor dem Haus“

„Die ganze Entwicklung in den letzten Wochen hat mich aber schon überrascht“, sagt Fabian Petermann am Telefon. Vor gut drei Wochen habe es die letzte „normale“ Beerdigung gegeben, an der auch eine größere Zahl Angehöriger teilhaben konnte. Das sei jetzt nicht mehr möglich. Im Arnsberger Bestattungshaus wird der Besprechungsraum derzeit kaum für den eigentlichen Zweck genutzt.

„Wir führen die Gespräche mit den Angehörigen häufig vor dem Haus unter einer überdachten Sitzgelegenheit und mit entsprechendem Abstand“, erklärt Petermann. Und die Angehörigen zeigten dafür ihr größtes Verständnis.

Fabian Petermann: „Hier im Land gilt die Arbeit der Bestatter nicht als systemrelevant“

Große Beisetzungen sind in Zeiten von Corona untersagt. Hier der Arnsberger Waldfriedhof. Foto: Frank Albrecht

Unverständnis gibt es hingegen derzeit gegenüber der mangelnden Unterstützung für die Bestatter. Die variiert, gibt es doch in Deutschland 16 in Teilen verschiedene Bestattungsgesetze.

„Hier im Land gilt die Arbeit der Bestatter nicht als systemrelevant“, sagt Fabian Petermann – mit den entsprechenden Folgen, gegen die auch der Bestatter-Verband Alarm schlägt. Hygienevorschriften gebe es schon immer, aber in diesen Zeiten sei der Bedarf an Schutzausrüstung noch größer.

Eigeninitiative für Ausrüstungsbeschaffung

„Auf öffentliche Unterstützung müssen wird hier bislang verzichten“, so Petermann, dafür habe man im Internet noch in Eigeninitiative nötige Ausrüstung bestellen können: Einmalanzüge, Mundschutz, Handschuhe, Schutzbrillen.

Auch Desinfektionsmittel war nur noch über Internet zu den entsprechenden Preisen zu bekommen. Für bis zu fünf Personen hält man bislang Schutzausrüstung im Betrieb bereit, das reiche, wenn die gesamte Familie mit anpacken müsste.

Das Abschiednehmen von den Verstorbenen muss neu organisiert werden

Was für den Bestatter aber noch schwerer wiegt, ist, dass man Angehörigen den Vor-Ort-Service derzeit in gewohnter Umgebung nicht mehr bieten könne. „Die Einschränkungen durch das Virus verlangen von uns, das Abschiednehmen von den Verstorbenen neu zu organisieren“, erklärt Fabian Petermann.

Nach wie vor sei es für die Angehörigen möglich, von den Verstorbenen in der eigenen Wohnung Abschied zu nehmen, auf die Aufbahrung in den Abschiedsräumen des Hauses werde derzeit aber häufig verzichtet. „Angehörige sind im Moment in diesem Punkt sehr zurückhaltend, verstehen die Schutzmaßnahmen aber“, erklärt der Bestatter.

Noch vor gut vier Wochen sei eine große Bestattung geplant worden, die aber wieder zurückgenommen wurde. Im Moment seien viele individuelle Gespräche mit den Angehörigen wichtig.

Enger Austausch zwischen den Bestattungsunternehmen im Stadtgebiet

Die Aufträge an den Familienbetrieb laufen derzeit noch ganz normal. Über einen gewissen Zeitraum könne man auch verstärkte Anfragen bewältigen. Zwischen den Bestattungsunternehmen in der Stadt und darüber hinaus gebe es schon länger enge Kontakte. Man tausche sich hinsichtlich der Vorschriften aus, und der Verband der Deutschen Bestatter spreche schon mit der Politik über eine Unterstützung bei der Beschaffung von Schutzausrüstung.

Noch sei die Zahl der durch das Coronavirus belegten Todesfälle gering, aber es gelte, auch immer mit einer Dunkelziffer zu rechnen. Nur bei erwiesenen Corona-Fällen müssten zum Beispiel auch die Särge von außen desinfiziert werden. Dazu hat der Verband die Empfehlung gegeben, diese Verstorbenen möglichst nach einer Feuerbestattung beizusetzen. Nächste Anlaufstelle wäre dafür das Krematorium in Werl.

Menschen anonym zu bestatten, das ist eine schlimme Vorstellung

Ob mit oder ohne Coronavirus: Ein Abstumpfen gibt es beim Familienunternehmen nicht. So bleibe immer auch eine persönliche Anteilnahme am Tod anderer Menschen. „Die schrecklichen Bilder von Hunderten abtransportierter Särge in Italien bewegen mich“, sagt Fabian Petermann nachdenklich.

Menschen anonym bestatten zu müssen, das sei eine schlimme Vorstellung, die es so lange wie möglich zu vermeiden gelte. Und wenn der Familienbetrieb stets auch über schwere emotionale Zeiten hinweghelfe, bleibe die Sorge in den Familien während der weiteren Ausbreitung des Coronavirus: „Schatz, pass auf dich auf“, bekomme er als Familienvater jeden Morgen zum Abschied zu hören.