Corona: Arnsberger Erzieherin gibt Eltern Tipps für Zuhause

1. Wie halten Sie aktuell Kontakt zu den Familien, die nicht die Notbetreuung nutzen können?

Die Familien haben die Möglichkeit, zu unseren Öffnungszeiten telefonisch mit uns in Kontakt zu treten und verschiedene Fragen zu klären. Der Elternbeirat ist immer mit uns im Gespräch und tauscht Informationen mit anderen Eltern unkompliziert durch neue Medien aus. Um den Kindern und Familien zu zeigen, dass auch wir weiterhin für sie da sind, haben wir einen Brief per Post verschickt. Da in der heutigen Zeit ja eher selten Briefe geschrieben werden, haben wir das handschriftlich gemacht, denn die Kinder freuen sich sehr darüber, wenn auch sie mal Post bekommen. Wir haben erklärt, dass wir uns nun lange nicht sehen können und Basteltipps und andere Anregungen gegeben. Jede Familie hat auch ein Tütchen Kresse und entsprechende Tipps zum Einsäen bekommen. Von anderen städtischen Einrichtungen habe ich gehört, dass sie Materialtüten für die Vorschulkinder zusammenstellen oder Bücher und Spielzeuge nach telefonischer Anfrage zum Ausleihen bereitstellen. Natürlich ohne persönlich in Kontakt zu treten.

2. Welche Tipps haben Sie für die Beschäftigung zuhause?

Den „normalen“ Alltag bewahren und strukturieren, so gut es geht, und Alltagsrituale bewusst positiv erleben. Die gemeinsamen Mahlzeiten einnehmen und für alles etwas mehr Zeit einzuplanen. Wichtig finde ich besonders das Freispiel, da die Kinder dabei die Möglichkeit haben, sich individuell zu entfalten, eigene Ideen umzusetzen und eigene (Lern-)Erfahrungen zu sammeln. Auch das Spielen und Bewegen an der frischen Luft ist für die Kinder wichtig. Zum Glück ist das Wetter gut, so dass sich der Garten oder auch Spaziergänge im Wald anbieten. Weiterhin entwickeln die städtischen Erzieherinnen und Leitungen einen Ideenpool mit Anregungen und Spielideen für die Familien. Dieser wird demnächst auf der Arnsberger Homepage einsehbar sein.

3. Wie erklärt man Kleinkindern am besten das Coronavirus und animiert sie zum Händewaschen?

Indem man den Kindern Glitzerpulver oder Farbe auf die Hand gibt, ihnen erklärt, dass dies die Viren sind, die man sonst nicht sehen kann. Sie sollen anschließend einfach wieder fünf Minuten zurück ins Spiel. Nach fünf Minuten lässt man dann die Kinder Hände waschen (ohne Seife), wobei sich nicht alle Glitzerstücke/Viren entfernen lassen. Erst nach dem gründlichen Waschen mit Seife ist kein Glitzer mehr zu sehen und die Kinder können erkennen, warum das intensive Hände waschen so wichtig ist. Anschließend kann man sich mit den Kindern den Raum anschauen, in dem sie gespielt haben: Wo findet man überall Glitzer, wo hat er sich verteilt. Kinder können so sehen, wie sich unsichtbare Viren auf schnellstem Weg verbreiten. So wird der Begriff „Viren“ für die Kinder begreifbar.