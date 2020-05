Corona: Arnsberger Grundschulen starten ins Ungewisse

An den Grundschulen in der Stadt Arnsberg beginnt am heutigen Donnerstag wieder der Unterricht. Neben den offiziellen Weisungen für die Schulleitungen ist zum Schulstart getüftelt und überlegt worden. Abstandsmarkierungen, Gesichtsvisier und Schutzmasken sowie eine „Corona-Ranke“ sollen helfen.

„Wir erwarten zum Start 36 Kinder aus den vierten Klassen“, erzählen Schulleiterin Verena Backer und Lehrerin Simone Müller von der Grundschule Moosfelde, dazu noch die Kinder aus der Notbetreuung. Die Gruppe soll geteilt werden, nicht mehr als sechs Kinder werden in einem entsprechend präparierten Klassenraum für zwei Zeitstunden täglich unterrichtet. Mathe und Deutsch stehen auf dem Plan.

Dazu hat man an der Schule sechs Lerngruppen gebildet, die alle von je einer Lehrerin betreut werden. „Der Schulstart erfolgt ab 7.40 Uhr zeitlich versetzt, wir können mehrere Eingänge an der Schule nutzen“, erklärt die Schulleiterin. Klebestreifen in allen Räumen zeigen den nötigen Abstand.

Für das Händewaschen gibt es einen Testlauf

Schon auf dem Schulhof erkennen die Kinder, dass etwas anders ist: Vor dem Eingang sind in Pink Haltelinien aufgesprüht worden, an denen sich die Kinder aufstellen und von den Lehrkräften einzeln in die Klassen geholt werden. Dabei gibt es schon für die Handhygiene einen Testlauf, 30 Sekunden waschen, jeder Schüler natürlich einzeln. In den Klassenräumen ist man vorbereitet, das Material steht auf jedem Tisch, kein Kind muss aufstehen und herumlaufen.

Die Logistik stimmt, aber was ist mit den Kindern? „Wir rechnen damit, dass alle Kinder nach so langer Zeit ein großes Bedürfnis haben, sich auszutauschen“, sagt Lehrerin Simone Müller. Ein Migrationsanteil von 96 Prozent macht es nicht leichter.

Die Kinder haben nur wenig Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen

Nicht anders wird es mit der Lust auf Bewegung sein: „Die Hälfte der Kinder hat sich nicht oder nur wenig in den letzten Wochen bewegt“, hat Verena Backer erfahren. Dabei sei gerade die Bewegung für gutes Lernen wichtig. Mit den Eltern hat man so gut es geht über die Schul-App der Stadt Arnsberg kommuniziert und konkret bereits Zettel mit Informationen verteilt.

Die Kinder hätten aber nur wenig Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. „Ich habe dabei Bauchschmerzen“, sagt Simone Müller, aber es sei wichtig, den Kindern wenigstens wieder stundenweise einen Alltag zu bieten. Der wird aber etwas getrübt, an der Grundschule Moosfelde hat man sich für ein Gesichtsvisier entschieden, das jede Lehrkraft tragen wird.

Ulrike Ludwig: „Wir machen mit den Kindern Bewegungspausen im Klassenraum“

Lehrerin Simone Müller und Schulleiterin Verena Backer von der Grundschule Moosfelde haben die Klassenräume für den Unterricht in Corona-Zeiten passend her gerichtet. Foto: Frank Albrecht / WP

Ulrike Ludwig, kommissarische Leiterin der St. Michael-Schule Neheim erwartet 75 Kinder. Auch hier ist der Migrationsanteil mit 80 Prozent hoch, davon sind ein Viertel Kinder aus Flüchtlingsfamilien, 17 Inklusionskinder werden unterrichtet.

Der Unterricht startet mit dem Aufstellen an aufgemalten Punkten draußen, von denen aus die Kindern in die Klassen geholt werden. Dort findet Unterricht für Deutsch und Mathe in 12 Lerngruppen statt, jede in einer Klasse für sich.

Unterrichtet wird drei Schulstunden am Stück, eine Hofpause kann es wegen der beengten Verhältnisse auf dem Schulhof nicht geben. „Wir machen mit den Kindern Bewegungspausen im Klassenraum“, erklärt Ludwig.

Von den 22 Kolleginnen und Kollegen sind fast alle dabei. „Es gibt einen tollen Einsatz von Kollegen, die eigentlich auch zu Hause bleiben könnten“, freut sich Ulrike Ludwig.

„Wir hoffen auf Struktur und etwas Normalität für unsere Schüler“

Per Mail-Verteiler, der schon vor der Schulschließung im März eingerichtet wurde, hat man alle Eltern informiert. „Einige Eltern haben wir zudem persönlich angerufen“, ergänzt Lehrerin Susanne Wagner. Über die Stadt hat eine Reinigungsfirma eine Grundreinigung der ganzen Schule vorgenommen und wie in allen Grundschulen wird nach jedem Schultag geputzt und desinfiziert.

Unterrichtet wird in Neheim dann in zwei Blöcken. „Die Kinder freuen sich, und wir hoffen auf Struktur und etwas Normalität für unsere Schüler“, gibt sich Ludwig unerschrocken. Man habe die Bedingungen erfüllt und lasse es jetzt auf sich zu kommen.

Schulleiterin Ulrike Becker und der Hausmeister malen „Corona-Ranke“

Lilli Frank aus der vierten Klasse der Rodentelgengrundschule Bruchhausen hat sich mit der „Corona-Ranke“ schon angefreundet: Hier sollen sich alle Kinder vor dem Beginn des Unterrichts aufstellen. Foto: Frank Albrecht / WP

28 Kinder der vierten Klasse und die zuletzt rund 12 Kinder aus der Notbetreuung nutzen an der Rodentelgen-Grundschule in Bruchhausen die „Corona-Ranke“ auf dem Schulhof zum Aufstellen.

Die hat Schulleiterin Ulrike Becker mit Unterstützung des Hausmeisters selber gemalt. Für den Unterricht, der an vier Stunden in Deutsch und Mathe gegeben wird, haben die Lehrerinnen der vierten Klassen einen Wochenplan erstellt.

Auch in Bruchhausen versetzte Lernzeiten

Auch in Bruchhausen wird in versetzten Lernzeiten unterrichtet, die Kinder gehen nicht gleichzeitig in die Pause. Der Eingang in die Schule erfolgt über ein Einbahnstraßensystem, das auch für die Nutzung der Toiletten gilt.

Überall in der Schule hängen jetzt Plakate, die auf Abstand und Hygieneregeln hinweisen. Eifrig wird derzeit auch in Bruchhausen an den Plänen für einen rollierenden Unterricht geschmiedet. „Die Notbetreuung bleibt aber auch bei uns eine Ungewisse“, sagt Ulrike Becker.

Eltern können sich auf der Homepage informieren, Rückmeldungen zu den in den letzten Wochen abgefragten Leistungen der Kinder hatte es schon per Mail gegeben.