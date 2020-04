Corona: Arnsberger Hebammen geben Schwangeren Sicherheit

Marion Förster wird schon bald ihr erstes Kind zur Welt bringen. Die Neheimerin ist in der 37. Woche schwanger. Und das in einer turbulenten Zeit. Das Kontaktverbot sorgt für Abstand und Ungewissheit in einer Lebensphase, in der eigentlich geteilte Freude und Nähe wichtig sind. Umso dankbarer und erleichterter ist sie, dass ihre Hebamme weiter für sie da ist.

Den Geburtsvorbereitungskurs konnte die 43-Jährige gerade noch zu Ende bringen, jetzt ist der Kursbetrieb in der Hebammenpraxis am Arnsberger Neumarkt eingestellt. Auch der Yogakurs für Schwangere entfällt, an dem Marion Förster weiter teilgenommen hätte. „Mir fehlt der persönliche Austausch mit anderen Schwangeren“, sagt sie. Umso wichtiger sei es, sich auf die Hebamme verlassen zu können. „Man hat in der Schwangerschaft viele Fragen und Ängste, die einem hier genommen werden.“

Weiterhin kommt die werdende Mutter zur Akupunktur in die Praxis und kann sich sicher sein, dass sie bis zur Geburt und auch im Wochenbett betreut wird, Hausbesuche inklusive. Diese Gewissheit und die Aussicht, dass ihr Partner weiterhin mit in den Kreißsaal darf, sind für sie aktuell wichtig, um gelassen zu bleiben und sich auf den Start ins Familienleben freuen zu können.

Betreuung auch im Fall einer Infektion

„Die Vorstellung von einem ersten Foto mit Oma und Opa im Krankenhaus sind wie eine Seifenblase geplatzt“, sagt Förster. Doch komme es ja vor allem auf die Gesundheit aller an und die Freude werde dann eben beim ersten möglichen Kennenlernen zuhause noch größer sein. Wann das stattfinden soll, möchte sie in der aktuellen Lage ihren Eltern überlassen. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie selbst entscheiden sollen“, meint Förster. „Ich sage nicht, dass sie auf keinen Fall kommen soll, da bin ich nicht panisch.“

Arnsberg Kein erhöhtes Risiko Schwangere scheinen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und deren Daten aus China zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Eine Übertragung im Mutterleib kann nicht ausgeschlossen werden, in den meisten Fällen zeigten die Kinder infizierter Mütter nach der Geburt jedoch keine Krankheitszeichen. Eine Übertragung auf das neugeborene Kind ist laut Robert-Koch-Institut über den engen Kontakt und eine Tröpfcheninfektion möglich. Bisher gibt es keine Nachweise von SARS-CoV-2 in der Muttermilch.

Keine Panik aufkommen lassen, sondern einfach die nötige Vorsicht walten lassen – das ist auch das Wichtigste für die Arbeit von Hebamme Mira Jostes und ihren Kolleginnen. Sie arbeiten mit Mundschutz, achten auf Desinfektion und gründliches Händewaschen. Besuche in den Praxisräumen sind nur noch einzeln möglich.

„In der Praxis ist es sehr ruhig geworden, weil der Kursbetrieb eingestellt ist“, sagt sie. „Und im Hebammen-Team versuchen wir einander nicht mehr zu begegnen.“ So wollen sie die Versorgung der Frauen sicherstellen auch für den Fall, dass eine von ihnen in Quarantäne müsste. Bislang wissen die Hebammen von keinem Fall in ihrem Umfeld und zum Glück auch nicht unter den Schwangeren und frisch gebackenen Müttern, die sie betreuen.

Videotelefonate und Online-Kurse

Wichtig ist es ihnen aber zu betonen, dass sie auch in diesem Falle keine Frau alleine lassen würden. „Wenn eine Frau infiziert wäre, würden wir sie weiter betreuen, aber unter anderen Voraussetzungen“, erklärt Jostes. Dann müsse mehr Schutzkleidung her als ein einfacher Mundschutz, aber auch das würde sich regeln lassen.

Auch aus der Erfahrung von Marion Förster in ihrem Austausch mit anderen Schwangeren haben viele weniger Angst vor einer Infektion, viel mehr belaste sie, dass der persönliche Austausch untereinander wegfällt. Das fangen die Hebammen so gut sie können auf, mit persönlichen Gesprächen und online. „Wir bieten digitale Yoga-, Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse an“, erklärt Jostes. Außerdem sei es hilfreich, dass es Videotelefonate gebe. So könnten einige Beratungsgespräche auch kontaktlos erfolgen.