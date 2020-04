Corona: Arnsberger Künstlerin setzt auf „Malen als Gebet“

Arnsberg. Für Hildegard Scheffer sind die Gotteshäuser in diesen Zeiten hervorragende Ateliers, in denen man beim Malen zur Besinnung kommt.

Es gibt nicht viel, dass die Arnsberger Künstlerin Hildegard Scheffer noch nicht ausprobiert hat.

Heute, in den Zeiten von Corona, die mit Angst, Sorgen und Einsamkeit verbunden sind, erinnert sie sich wieder an ein lange gehegtes Projekt, dass schon 2016 Menschen begeistern konnte. „Malen als Gebet“ ist ein Versuch der Kommunikation mit Gott und der beste Platz dafür, natürlich in der Kirche zu finden.

„Malen als Gebet“ ist somit zu einer besonderen Ausdrucksform geworden

Im Moment sind es vor allem die Engel, die Hildegard Scheffer selber begeistern. Und viele gehen ihr bei der Meditation zwischen den Kirchenbänken inzwischen leicht von der Hand. Ihr Projekt „Malen als Gebet“ hatte schon vor Jahren seinen Ursprung in Gotteshäusern. „Die Idee, das Malen mit einer Geschichte zu verbinden, ist von einer Teilnehmerin an einer Aktion gekommen“, zwinkert die Künstlerin.

Denn einen schönen Engel hatte einst auch die ehemalige stellvertretende Arnsberger Bürgermeisterin Rosemarie Goldner gemalt und zu ihrem Werk dann sogar noch eine Geschichte erzählt. „Das war für mich Antrieb und Auslöser, die Idee auf die Gedanken der Menschen auszudehnen“, beschreibt Scheffer.

„Malen als Gebet“ ist somit zu einer besonderen Ausdrucksform des Inneren der Menschen geworden. Vor allem dann, wenn die Zeichner bereit sind, sich darauf einzulassen, den Engel mit links zu malen.

In Kirchen entstandene Engel-Bilder sind deutlich anders

Die von Hildegard Scheffer gemalten Engel haben es in einer Streichholzschachtel schon auf Mini-Format bis in die Hosentaschen geschafft. Foto: Frank Albrecht

Mehrfach hat sich Hildegard Scheffer daraufhin in Kirchen gesetzt, mit Block sowie Malstiften oder Kreide ausgerüstet. Und ihre Idee, ganze Familien mit dieser Ausrüstung in der Kirche alleine arbeiten zu lassen, ist aufgegangen.

Die Gotteshäuser in der Stadt seien dabei zu einem anderen Atelier für die Menschen geworden, deren Engelbilder aus der Kirche sich deutlich von denen zuhause entstandenen unterschieden haben.

„Das Beten wird zum kreativen Tun“

„Das Beten verändert sich und wird zu einem kreativen Tun“, beschreibt die Künstlerin das Gefühl, das sie von anderen in ihrer Arbeit erkannt hat.

Und warum ausgerecht malen in der Kirche? Ganz einfach: „Alles, was Menschen in der Kirche tun, findet ohne Bewertung durch andere statt“, erklärt Scheffer. Engelbilder könnten so ohne Druck und Kritik entstehen.

Hildegard Scheffer: „Ich habe mich von den Engel-Bildern Paul Klees inspirieren lassen“

Hildegard Scheffer, ehemals Lehrerin am Mariengymnasium Arnsberg, hat ihren Glauben. Noch im Schuldienst bereitete sie gerne besondere Schulmessen vor, und ihr Tanz für Frieden ist auch eine Art von Gebet. Ihren ganz besonderen Bezug zu Engeln und dem, was sie ihr sagen, hat sie ebenfalls über die Kunst bekommen.

„Ich habe mich von den Engel-Bildern Paul Klees inspirieren lassen“, sagt Hildegard Scheffer. Trotz aller Inspiration seien aber die Geheimnisse um Engel geblieben. Engel seien halt nicht fassbar und könnten natürlich auch außerhalb der Kirche in Küche oder Natur entstehen.

Die „Engel der Reisenden“ haben einen traurigen Hintergrund

Die Engel von Hildegard Scheffer haben es schon auf alle Formate geschafft. Blätter in A4 oder A6 wurden bemalt, und es geht natürlich noch kleiner: Die „Hosentaschen-Engel“ werden in einer Streichholzschachtel aufbewahrt, sind immer dabei und können schnell an andere Menschen verschenkt werden.

Vor einem ganz besonders traurigen Hintergrund sind die „Engel der Reisenden“ entstanden: Die Künstlerin, die schon lange Zeit regelmäßig die Insel Lesbos besucht, hatte hier 2015 die Ankunft und die Not der Flüchtlinge erlebt. Ein Eindruck, der ihre Arbeit über lange Zeit geprägt hat.

„2016 war ich dort und habe die Strände aufgeräumt“, erinnert sich Scheffer. Und auf die Holzplanken zerstörter Boote habe sie ihre Friedensworte aufgeschrieben. Dabei seien auch die ersten Engel entstanden.

Gemeinsame Aktion mit Barbara Anneser für das Arnsberger Hospiz Raphael

Die Engel der Reisenden erinnern heute vor allem an die Menschen, die im Hospiz Raphael in Arnsberg leben. Mit Unterstützung der Arnsberger Fotografin Barbara Anneser wurden die gemalten Engel für den Druck auf Postkarten verewigt und werden schon länger für die Arbeit des Hospizes von ihr verkauft.

Auf Postkarten, in Klappkarten oder in Streichholzschachteln ziehen die Engel von Hildegard Scheffer inzwischen über die Grenzen von Arnsberg hinaus ihre Kreise. Und aus dem Lied „Ich schick dir einen Engel“ ist für die Künstlerin Hildegard Scheffer inzwischen längst der Anspruch geworden: „Ich schenk dir einen Engel!“