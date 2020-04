Corona: Auf der Arnsberger Ponyranch ist Aufgeben kein Thema

Yvonne Winkelmann ist ein positiver Mensch. Deshalb glaubt sie auch ganz fest daran, dass ihre vor 15 Jahren als Ich-AG gegründete Ponyranch im Arnsberger Hasenwinkel die Auswirkungen der Coronakrise überstehen wird.

Obwohl die Herausforderungen, diese schwierige Situation zu meistern, völliges Neuland sind. Doch aufgeben und das Handtuch werfen, dass kommt für sie nicht in Frage. Daran will sie überhaupt keinen Gedanken verschwenden.

Yvonne Winkelmann: „Die Pferde stehen auf der Weide und niemand kommt“

„Die Pferde stehen auf der Weide und niemand kommt.“ So beschreibt Yvonne Winkelmann die aktuelle, die traurige Lage. Kein schöner Anblick, herrscht doch auf und rund um die Ponyranch in normalen Zeiten reges Leben, lachen Kinder, stehen stolze Eltern am Gatter und freuen sich über die Reitfortschritte ihrer Sprösslinge. Doch jetzt: Stille. Durchbrochen nur vom Gezwitscher der Vögel.

Allein Pflegearbeiten bestimmen den Corona-Alltag auf der Ponyranch

Misten, die Ställe sauber halten, die Pferde bewegen und pflegen. Das sind nun die einzigen Aufgaben, die den gegenwärtigen Arbeitsalltag von Yvonne Winkelmann und ihrer Helferin Victoria Humpert bestimmen. Immer – um Infektionsgefahr auszuschließen – im gebührend Abstand zueinander, immer das Desinfektionsmittel zur Hand.

Alles Arbeiten, die zum Wohl der Tiere unverzichtbar sind. Alles andere dagegen wie Reitstunden, Theorieunterricht oder Ausritte in Gruppen sind gestrichen. „Es geht jetzt eben nur das unbedingt Nötigste,“ sagt Winkelmann.

Bislang hat Yvonne Winkelmann in schwierigen Lagen immer Lösungen gefunden

Wichtige Ponyranch-Mitarbeiterin auch in schwerer Zeit: Victoria Humpert mit Tinker „Lesco". Foto: Wolfgang Becker

Das, was die stets agile 36-jährige Ponyranch-Betreiberin, die nie vor Arbeit zurückschreckt, jedoch am meisten nervt: der Stillstand:

„Ich habe hier oben in den zurückliegenden 15 Jahren alles nur Erdenkliche erlebt und überlebt: Stürme wie Kyrill, große Trockenheit und Hitze, plötzliche Schneemengen und klirrenden Frost. Doch davon habe ich mich nie aufhalten lassen, sondern immer Lösungen gefunden, den Betrieb aufrecht zu erhalten.“

Die einzige Überlebenschance: warten

Aber jetzt gebe es im Grunde nur eine einzige Überlebenschance: warten. Und das falle ihr schon sehr schwer. Aber, sagt Yvonne Winkelmann, „das ist nun eine völlig neue Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und die gehen wir mit Optimismus an.“

Tolles Feedback aus der Bürgerschaft trägt zum Optimismus bei, die Krise zu meistern

Zu diesem Optimismus trage auch das tolle Feedback bei, das sie derzeit von vielen Menschen erfahre. So seien schon viele Hilfsangebote eingegangen, es würden Futtermittel wie Möhren und sogar auch Heu gespendet und viele andere liebenswert gemeinte Kleinigkeiten. Abgerundet mit netten Gesten.

„Dieser Zuspruch ist einfach fantastisch. Und so kann ich sagen, dass ich mich in dieser nicht einfachen Zeit in meinem Umfeld sehr gut aufgehoben und zugleich aufgefangen fühle.“

Balsam für die besorgte, aber kämpferische Seele. Balsam, der sie optimistisch nach vorne blicken lässt.