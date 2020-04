Corona: Ein steiniger Weg aus der Krise in Neheim

Neheim. Neheim: Bunte Steine weisen am Marienburgweg den Weg in Richtung Rathaus – und täglich werden es mehr. Nette Idee nicht nur in Corona-Zeiten

Es ist ein steiniger Weg, der aus der Coronakrise führt – aber in Neheim sind die Steine bunt, fantasievoll; und es werden immer mehr… Nach dem Motto „Steine am Weg“ sind Kreative – und solche, die es in Krisenzeiten erst noch werden möchten – aufgerufen, bei einer pfiffigen Aktion mitzumachen.

Arnsberg Die Idee stammt ursprünglich aus den USA Ursprünglich stammt die Idee, die immer weitere Kreise zieht, aus den USA. Die amerikanische Psychologin Megan Murphy begann im Jahr 2015 bei Spaziergängen am Strand „Sandy Neck Beach“ in West Barnstable (rund 400 Kilometer von New York entfernt und an der Ostküste gelegen), Steine auszulegen und darauf kleine Botschaften zu schreiben. „Kindness Rocks“ (Freundliche Felsen) nannte sie ihre Initiative, die schon bald nach Europa schwappte...

Und das läuft wie folgt: „Stop – bitte liegen lassen“ heißt es auf einem Zettel, der auf eine Reihe bunter Steine am Wegesrand aufmerksam macht – genau gesagt, am Rande des Waldwegs Marienburgweg, hinunter in Richtung Rathaus. „Unsere Steinkette wächst täglich weiter – wer Lust hat, kann gerne einen oder mehrere Steine dazu legen“, schreibt Sandra Kaufmann auf Facebook. 189 Steine waren es bereits am Dienstag. Auf dem „Beipackzettel“ am Wegesrand heißt es weiter: „...diese Steine gehören zu einem Spiel; liebe Kinder, Spaziergänger, Neheimer, malt doch bitte Zuhause einen Stein an und legt ihn dazu – mal sehen, wie lang unsere Steinkette während der Corona-Zeit wird, vielleicht schaffen wir es ja bis zum Rathaus...“

Facebook-Gruppe mit fast 400 Mitgliedern

Unterzeichnet ist der Zettel mit #ruhrstones# – dahinter verbirgt sich eine öffentliche Facebook-Gruppe mit fast 400 Mitgliedern. Diese Gruppe verfolgt ein Ziel, das in Krisenzeiten besonders gut ankommen sollte: „Anderen Menschen eine Freude machen!“

Und das ist bei den „Ruhrsteinen“ recht einfach: Einen Stein bemalen und irgendwo auslegen, damit andere ihn finden und sich darüber freuen. Diese Aktion habe ihren Ursprung in Hamburg – an der Elbe, und heißt dort „elbstones“.

Es kann jeder mitmachen, egal wo er wohnt. „Auf der Rückseite des Steines solltest Du nach Möglichkeit noch draufschreiben, dass es die FB-Gruppe ruhrstones dafür gibt. Wer einen unserer ruhrstones findet, postet ihn hier bitte mit einem Bild und dem Fundort. Wer mag, behält den Stein oder legt ihn woanders wieder für andere hin.“

„Kindness Rocks“: Manch ein Stein ist ein richtiges kleines Kunstwerk... Foto: Privat / WP

Letzteres wäre natürlich derzeit am besten der Waldweg Marienburgweg, wenn es denn mit der Kette bis zum Rathaus klappen soll.

Die Steine werden übrigens meist mit Acrylfarbe und Klarlack bemalt. „Einige nehmen auch Nagellack, wieder andere arbeiten mit Ser­viettentechnik“, haben die #ruhr­stones# „Aktivisten“ festgestellt, empfehlen aber, mit Klarlack zu arbeiten – um die Steine wasserfest zu machen.

Gewünscht wird außerdem, beim Posten den Stadt­namen dazu zu schreiben, „damit man weiß, wohin die Steine so wandern“.

Viel wichtiger ist Sandra Kaufmann, das sich alle „Steinkünstler“ an die Hygiene- und Kontaktregeln halten: „Abstand halten, falls gerade jemand anderes einen Stein dazu legt – und gründlich die Hände waschen“, betont die als Krankenschwester arbeitende Neheimerin im Gespräch mit dieser Zeitung.