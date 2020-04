Corona-Krise: Sunderner Firma produziert jetzt Hygieneschutz

In Corona-Zeiten stellt die Firma Signware die Produktion auf Hygieneschutzwände um.

Endorf. Den Messe- und Ladenbauer Signware in Sundern hat Corona stark getroffen. Jetzt stellt die Firma die Produktion auf Wände zum Hygieneschutz um.

Normalerweise werden in der Produktion von Sign-Ware in Endorf individuelle Messestände oder Systeme für den Akustik- und Ladenbau sowie für den Event-Bereich hergestellt. Nun wurde spontan eine neue Serie entwickelt: Unter Hochdruck und jeden Tag steigender Nachfrage wird nun in Endorf ein Hygiene-Schutz produziert.

Er wird im Einzelhandel, in Bäckereien, Metzgereien, Arztpraxen, Apotheken, Supermärkten, Banken, am Empfang von Unternehmen und an vielen weiteren Stellen zur Corona-Prävention eingesetzt, um Mitarbeiter und Kunden vor einer möglichen Infektion zu schützen.

„Schon seit Anfang März sind die Auswirkungen der Corona-Krise für uns spürbar. Zunächst traf es uns durch die Absagen der Messen, dann der anderen Events und schließlich konnten die Monteure nicht mehr in die Unternehmen, um geplante Akustik- und LED-Systeme anzubringen“, berichtet Geschäftsführer Stefan Klinke. „Dann kam uns die Idee mit dem Hygiene-Schutz, den wir aus unseren Aluminium-Profilen und einer PVC-Folie von unserem Schwesterunternehmen, der Franz Miederhoff oHG, preisgünstig und schnell fertigen können.“

Projekte in Testzentren

„Der Vorteil gegenüber Acryl-Glas ist – abgesehen vom günstigeren Preis – dass das Maß auch noch vor Ort unkompliziert angepasst werden kann. Das System ist leicht, kann aufgerollt transportiert werden und ist schnell montiert. Wir haben genug Material und können sofort liefern“, erklärt der Betriebsleiter Carsten Teriet.

Neben einem Aufsteller mit Halterung für Desinfektionsmittel liefert Signware auch Hinweisschilder, Abstandshalter und Trennwände. Aktuell starten auch Projekte mit spontan einzurichtenden Testzentren und Notkrankenhäusern.