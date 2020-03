Corona: Erste Neheimer Geschäfte ab Mittwoch geschlossen

Ab Mittwochmorgen, 18. März, sind die ersten Neheimer Geschäfte, die Waren des nicht täglichen Bedarfs anbieten, geschlossen. Während am Dienstag noch zahlreiche Modegeschäfte, Geschenkartikel- oder Blumenläden in Neheim geöffnet hatten - auch am Arnsberger Steinweg waren die Geschäfte normal geöffnet -, zeichnet sich am Dienstagabend bei einem Gang durch die Neheimer Fußgängerzone ein anderes Bild ab. Zum Beispiel haben Uhren-Eiloff und das Miederwarengeschäft „Hautnah am Dom“ Aushänge im Geschäft gemacht, wonach die Geschäfte ab Mittwoch, 18. März, schließen.

Geschlossenes Geschäft in Neheim: Aushang des Textilgeschäfts „Hautnah am Dom“ Foto: Martin Schwarz

Am Dienstagmorgen hatte die Ordnungsbehörde der Stadt Arnsberg noch auf eine Anweisung des Landes NRW gewartet, um auf dieser rechtlichen Basis Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs im Arnsberger Stadtgebiet schließen zu können. Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel sind weiter erhältlich. Auch Banken und Sparkassen bleiben geöffnet.