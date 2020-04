Corona: Erster Tag mit Maskenpflicht in Arnsberg und Sundern

Es gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bussen – aber was droht bei Verstößen in Arnsberg und Sundern?

Darüber herrschte am ersten Tag der Maskenpflicht vielerorts Unklarheit, denn das Land Nordrhein-Westfalen hat keinen einheitlichen Bußgeldkatalog vorgelegt. Dafür sollen die Kommunen zuständig sein.

Klaus und Anja Rading aus Arnsberg sind für den täglichen Einkauf im Supermarkt mit Stoffmasken ausgestattet. Foto: Wolfgang Becker

In Sundern gebe es bislang keine festgelegten Bußgelder, erklärt Jürgen Voss, Sprecher des dortigen Stabs für außergewöhnliche Ereignisse. Somit können die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Bürger lediglich ermahnen, wenn sie gegen die neue Maskenpflicht verstoßen. Die Stadt Arnsberg kündigt an, im Einzelfall über das Einschreiten und die notwendige Höhe der Sanktion zu entscheiden.

Fahrgäste ermahnen einander

Auf die Zuständigkeit der Kommunalen Ordnungsämter verweist auch die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH: In den Bussen werden weder Masken verteilt noch verkauft oder die Einhaltung der neuen Regeln kontrolliert.

Allerdings habe man bereits die Erfahrung gemacht, dass sich die Fahrgäste auch gegenseitig auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. „Wir gehen davon aus, dass sich bereits in wenigen Tagen alle Fahrgäste an die neue Situation gewöhnt haben und nur noch mit Masken unterwegs sein werden“, so RLG-Sprecherin Annette Zurmühl. Die Gesellschaft bittet die Fahrgäste, weiterhin an den Haltestellen und in den Bussen Abstand zu halten sowie an das gründliche Hände waschen vor und nach den Fahrten zu denken.

Ladeninhaber müssen Mitarbeiter schützen

In der Einkaufsstadt Neheim hat Citymanager Konrad Buchheister am ersten Tag der Maskenpflicht von keinerlei Problemen gehört. „Einzelne Händler haben Masken bereit gelegt, falls Kunden ohne kommen“, berichtet er.

Grundsätzlich seien die Händler laut der geltenden Vorschriften verpflichtet dafür zu sorgen, dass Kunden die Läden nur mit Maske betreten und dass das Personal geschützt ist, entweder durch Schutzwände oder ebenfalls durch Masken. „Es bemühen sich alle sehr um die Einhaltung der Regeln“, sagt Buchheister, allein schon weil das Damoklesschwert einer erneuten Schließung im Falle eines nochmaligen Anstiegs der Infektionszahlen über den Händler hänge.