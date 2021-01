Corona gefährdet Existenz der Kollegs in Arnsberg und Unna

Die Coronakrise stellt Lehrende und Studierende an Kollegs vor große Probleme; Existenz der Standorte Arnsberg und Unna ist gefährdet.

Arnsberg/Unna. "Die beste Regelung wäre natürlich eine Rückkehr zum regulären Präsenzbetrieb", meint Christof Hesse. Dies sei vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen allerdings unverantwortlich und damit utopisch, räumt der kommissarische Leiter des Arnsberger Sauerland-Kollegs ein. Doch die von Bund und Ländern jetzt getroffene Entscheidung - Schulen zunächst bis Ende Januar geschlossen zu halten und auf digitale Formate zu setzen - stellt Lehrende und Studierende an Kollegs vor große Probleme. Warum?

Hesse - in Personalunion auch Leiter des Weiterbildungskollegs Unna, das künftig mit Arnsberg kooperieren wird - schildert die großen Herausforderungen wie folgt:

Nicht zielführend

Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass sowohl der Unterricht im Schichtbetrieb mit halbierten Klassen als auch das hybride Unterrichten von Studierenden in Distanz und Präsenz, bei dem abwesende Studierende mittels technischer Unterstützung live in das Unterrichts-Geschehen im Klassenraum eingebunden werden, nicht zielführend sind. "Organisatorische Schwierigkeiten, aber auch technische Unzulänglichkeiten standen und stehen dem entgegen", legt sich Christof Hesse fest. Die Halbierung von Lerngruppen erfordere einen deutlich erhöhten Lehraufwand und führe zu inhaltlichen Verlusten, weil es insgesamt einfach langsamer vorangehe. "Das zeitgleiche Unterrichten von Studierenden in Distanz und Präsenz in einem Klassenraum klingt in der Theorie gut, ist in der Praxis aber aufgrund von technischen Hemmnissen (digitale Ausstattung an allen Standorten, Übertragungsraten, unausgereifte Kommunikationsplattformen, Ausstattung der Studierenden) sehr schwerfällig und damit ebenfalls alles andere als ertragreich", hat der Neheimer festgestellt. Insgesamt sei reiner Distanzunterricht aus Sicht der Kollegs noch die beste Wahl.

Besondere Klientel

Allerdings ist auch reiner Distanzunterricht alles andere als ein Selbstläufer... Christof Hesse: "Unsere Klientel besteht zum Großteil aus jungen Menschen im Alter von 17 bis ca. 30 Jahren, teilweise sind diese sogar noch deutlich älter. Die meisten Studierenden befinden sich gerade erst am Beginn ihres Erwerbslebens, haben oft geringe bis gar keine Einkommen und sind vielfach durch biografische oder gesundheitliche wie auch durch psychische Beeinträchtigungen gehandicapt. Ihre digitale Ausstattung besteht oftmals nur aus einem Smartphone, das aber eine angemessene, über das reine Verfolgen des Geschehens hinausgehende und damit gerecht bewertbare Beteiligung am Unterricht nahezu unmöglich macht. Die notwendigen digitalen Features sind per Handy einfach nicht sinnvoll zu bedienen. Verstärkt wird diese Problematik noch dadurch, dass die Mobilfunk-Verträge der Studierenden eine dauerhafte Datenübertragung häufig aus Kostengründen gar nicht zulassen. Somit können sie am Distanzunterricht schon deshalb überhaupt nicht teilnehmen. Und die Ausstattung vor Ort bzw. die räumlichen und technischen Voraussetzungen lassen die Nutzung schulischer Geräte während des Unterrichts durch diese Studierenden meist nicht zu. Insofern stellen sich letzten Endes alle Formen von Distanzunterricht auch nach nun neunmonatigem Bemühen immer noch als problematisch dar."

Erschwerend komme hinzu, dass durch die verordnete Abwesenheit von der Schule, sei es durch individuelle Quarantäne oder durch allgemeine Lockdown-Bestimmungen, nicht wenige Studierende aus verschiedenen Gründen den Kontakt zur Einrichtung schnell verlieren. "Sie sind dann häufig für uns nicht mehr erreichbar und erhöhen die schulformtypische hohe Dropout-Quote noch einmal deutlich", berichtet der Kolleg-Leiter.

Kooperation gefährdet

Stellt sich die Frage: "Wie wirkt sich die Coronakrise vor Ort auf Zahl der Studierenden/Anmeldungen aus - und gefährdet Corona gar die geplante Zusammenführung Arnsberg/Unna?

"Wir bieten normalerweise das gesamte Schuljahr über die Möglichkeit zur Anmeldeberatung vor Ort an, da wir insbesondere im Bereich der Abendrealschule an allen Standorten flexible Aufnahmezeitpunkte gewährleisten können", erläutert Hesse. Die Coronakrise mache diese Beratung aktuell fast unmöglich. Für viele potenzielle Studierende sei jedoch gerade der persönliche Kontakt vor Ort mit einer gezielten Schullaufbahnberatung wichtig. Dies sei per Videokonferenz deutlich schwieriger und werde von den Bewerbern dementsprechend häufig nicht wahrgenommen bzw. abgelehnt. Somit sinke die Zahl der Beratungsgespräche spürbar, was sich im Nachhinein natürlich auf die Anmeldezahlen auswirke.

"Dies führt neben den bereits geschilderten Schwierigkeiten bei unseren Studierenden folglich zu weiteren Problemen hinsichtlich unserer Studierendenzahlen", bilanziert der Schulleiter - und berichtet von weiteren Sorgen: Im Hinblick auf die Zusammenlegung der beiden Schulen erweise sich die Pandemie als eine enorme Belastung. "Stand heute erwartet die Schulaufsicht (Bezirksregierung Arnsberg) eine Zusammenlegung zum Ende dieses Schuljahres, also in etwa sechs Monaten. Aktuell fehlt aber noch von beiden Schulträgern, also den Kommunen und hier speziell den Stadträten, das für das weitere Vorgehen obligatorische Votum. Wegen der Beschränkung durch die Pandemie haben nach der Kommunalwahl bisher weder in Arnsberg noch in Unna die entsprechenden Gremien getagt oder sich mit der Thematik befasst, so dass wir offiziell noch gar nicht mit den dringend notwendigen Gesprächen und organisatorischen Vorbereitungen beginnen können/dürfen. Aus Unna gibt es zwar einen Auftrag des dortigen Schulausschusses an die Verwaltung, eine Zusammenlegung vorzubereiten, aber eine offizielle Weisung an uns, dies umzusetzen, steht aus. Wir warten dementsprechend händeringend auf grünes Licht von beiden Schulträgern."



Natürlich versuche man - in einem engen Rahmen und da, wo es jetzt schon möglich und legitim ist - bereits Abstimmungen hinsichtlich eines analogen Vorgehens an allen Standorten zu erzielen. Erschwerend komme aber auch hier hinzu, dass für diese Gespräche Präsenztreffen aktuell unmöglich sind. Videokonferenzen erleichterten zwar die Absprachen; der persönliche Kontakt sei aktuell aber nahezu unmöglich.

Dramatische Folgen

"Es erscheint zum jetzigen Zeitpunkt daher nur sehr schwer vorstellbar, die Zusammenlegung bis zum Sommer angemessen vorbereiten zu können. Dies hätte für den Standort Unna dann jedoch unter Umständen die fatale Folge, dass seitens der Schulaufsicht ein Aufnahme-Stopp und damit faktisch die endgültige Schließung des dortigen Standortes angeordnet würde", schildert Christof Hesse die Situation. Und dies wäre dann wiederum für das Sauerland-Kolleg dramatisch, da sich die Studierendenzahlen auch hier bereits unter der gesetzlichen Mindestgröße befinden und die Zusammenlegung die beste und wahrscheinlich auch einzige Möglichkeit darstellt, dieses Problem zu lösen. "Somit könnte die Coronakrise tatsächlich dramatische Folgen für die geplante Zusammenführung Arnsberg/Unna haben", schlägt der Pädagoge Alarm...

