Corona: Schüler erhalten Unterricht in kleinen Gruppen

Arnsberg. Mit Unterricht für Schüler, die sich auf eine Abschlussprüfung bzw. das Abitur vorbereiten, gingen Schulen am Donnerstag wieder an den Start.

Mit ausreichend Abstand zueinander und genügend Lehrern konnte der Unterricht für Zehntklässler bzw. für angehende Abiturienten an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Arnsberg wieder aufgenommen. Hinsichtlich des Gebrauchs von Atemschutzmasken (so weit vorhanden) gab es unterschiedliche Regelungen. Auf den Fluren und auf den Schulhöfen hielten sich Schüler ans Abstandsgebot. Nachfolgend ein Lagebild zur Situation an einzelnen Schulen.

1200 Einmal-Atemschutzmasken für das Neheimer St.-Ursula-Gymnasium

Das Neheimer St.-Ursula-Gymnasium (SUG) ist vom Schulträger (Erzbistum Paderborn) mit 1200-Einmal-Masken ausgestattet worden. Insofern besteht vorerst kein Mangel an Atemschutzmasken am SUG, weil bis 3. Mai nur die rund 90 angehenden Abiturienten (Schüler der Jahrgangsstufe 12) aufs Abitur vorbereitet werden. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 findet bis 3. Mai kein Unterricht statt.

„Wir haben ausreichend Fachlehrer und ausreichend Raumkapazitäten, so dass Leistungskurse für das 1. und 2. Abiturfach sowie Grundkurse für das 3. und 4. Abiturfach nach einem neuen Stundenplan stattfinden können“, sagt SUG-Leiter Bertin Kotthoff. Bei Grundkursen mit kleiner Teilnehmerzahl reiche der vorhandene Klassenraum, für größere Leistungskurse könne auf die Aula und den großen Computerraum ausgewichen werden, um das Abstandsgebot einzuhalten. Im Unterricht müssten weder Lehrer noch Schüler Masken tragen, weil hier durch Sitzordnung das Abstandsgebot sowieso eingehalten werde. Auf Fluren oder auf dem Schulhof gelte Maskenpflicht, die von den Schülern auch eingehalten werde. Darüber hinaus wurden Desinfektionsmittel im Schulgebäude bereitgestellt.

Leiter der Neheimer Grimmeschule freut sich über Verhalten der Hauptschüler

„An der Neheimer Grimmeschule verfügen wir noch nicht über Atemschutzmasken“, berichtet am Donnerstag der Leiter der städtischen Hauptschule in Neheim, Matthias Mörstedt. Deshalb bat die Grimmeschule die Eltern der Zehntklässler, die jetzt auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet werden, den Jugendlichen Atemschutzmasken mitzugeben. Das hat auch weitgehend funktioniert.

Auch die Grimmeschule verfügt über ausreichend Fachlehrer und Raumkapazitäten, um den verpflichtenden Unterricht für 48 Zehntklässler sicherzustellen. Die Klassen 5 bis 9 werden noch nicht unterrichtet. Die drei 10. Klassen sind allerdings unterschiedlich groß, so dass eine Klasse auch aufgeteilt werden musste, um das Abstandsgebot einzuhalten Für einige Schüler findet der Unterricht in der Aula statt. Schulleiter Mörstedt freut sich, dass die Schüler auf Fluren, auf dem Schulhof und auch an der Bushaltestelle den gebotenen Abstand einhalten und dabei auch Masken tragen.

Blockunterricht am Arnsberger Mariengymnasium

Im Mariengymnasium sei die Situation mit der aktuellen Schülerzahl gut zu regeln, sagt Schulleiter Herbert Loos. Für den Abiturjahrgang und bald auch für die Q1 sei Blockunterricht vorbereitet worden, so dass die Schüler in den einzelnen Leistungskursen mehrere Stunden am Stück unterrichtet werden und Begegnungen reduziert sind.

Auch am Mariengymnasium gehören jedoch einige Pädagogen zur Risikogruppe. „Wir haben eine ganze Reihe an Kollegen, die nicht vor Ort unterrichten dürfen“, sagt Loos. Unter den Kollegen seien Vertretungsregeln geschaffen worden und ein Leistungskurs sei bereits erfolgreich per Videoschalte über einen Beamer in den Klassenraum unterrichtet worden.

Lehrer der Neheimer Sekundarschule wollen Atemschutzmasken nähen

An der Agnes-Wenke-Schule (AWS) hat man die insgesamt 93 Zehntklässler aus vier Klassen in zehn neue Lerngruppen á maximal zehn Schüler aufgeteilt. „Über die entsprechenden Räumlichkeiten und ausreichend Lehrer verfügen wir“, berichtet Andreas schauerte, Leiter der AWS (Neheimer Sekundarschule). Die Eltern wurden gebeten, ihren Kindern Atemschutzmasken mitzugeben, weil die Stadt die bestellten Masken noch nicht bekam und deshalb auch noch nicht an die Schule ausliefern konnte. Im Unterricht werden - so weit vorhanden - Atemschutzmasken getragen. Da der Unterricht in den Lerngruppen verteilt auf drei Geschossebenen stattfindet und auch die Lerngruppen auf morgens bzw. nachmittags verteilt sind, können so auch Kontakte der Schüler untereinander vermieden werden. Auf dem Schulhof werden durch Ausweisung bestimmter Bereiche die Schüler mit ausreichend Abstand zueinander verteilt. Noch eine Besonderheit: Ein Lehrerteam will an der Agnes-Wenke-Schule Atemschutzmasken für die Schüler nähen. Nähmaschinen sind dafür in der Schule vorhanden,