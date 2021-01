Corona: Impfstoff-Transport in Boxen der Neheimer Firma TKT

In solchen, in Neheim produzierten TKT-Thermobehältern wird in Israel der Biontech/Pfizer-Impfstoff bei Minus 78 Grad transportiert. Für TKT-Geschäftsführer und Firmeninhaber Klaus Bange (links) und seinen Sohn Dominik Bange (Geschäftsführer Vertrieb) eröffnet sich so ein neues Geschäftsfeld - nicht nur in Israel.

In Thermobehältern der Neheimer Firma TKT wird in Israel der Biontech/Pfizer-Impfstoff transportiert. In der Box sind Minus 78 Grad.

Neheim. Die Neheimer Firma TKT, die schon seit vielen Jahren Thermobehälter für den Transport von Lebensmitteln herstellt, kann ihre Produkte nun auch in den Transport von Impfstoff einbringen. So nutzt das israelische Pharmaunternehmen TEVA Thermobehälter der Firma TKT, um in Israel den auf Minus 78 Grad zu kühlenden Biontech/Pfizer-Impfstoff zu den Impfstellen zu bringen.

TKT erhielt Anfragen von Dienstleistern deutscher Länderbehörden

Da TKT auch Anfragen von Dienstleistern deutscher Länderbehörden hinsichtlich von Kühlbehältern für Impfstoff erhalten hat, könnten durchaus auch in deutschen Bundesländern und auch in weiteren Staaten (neben Israel) TKT-Thermobehälter für den Transport von Biontech/Pfizer-Impfstoff genutzt werden. TKT kann die genauen Einsatzorte solcher Thermobehälter nicht benennen, weil nicht bekannt ist, an wen genau die Logistiker aus großen Verteilzentren die Thermobehälter liefern. In Israel war der Fall eindeutig. Hier berichtete ein israelischer Fernsehsender über das Pharmaunternehmen TEVA, das TKT-Behälter für den Impfstoff-Transport nutzt. Einen Link zu diesem Fernsehbeitrag (ein Video) findet sich auf der Homepage von TKT, siehe: tkt-germany.com Bereits vor einigen Tagen hatte die WP kurz über den Einsatz von TKT-Boxen für den Impfstofftransport berichtet.

Das Unternehmen TKT ist rund 70 Mitarbeiter stark

Die rund 70 Mitarbeiter starke Firma TKT, die im Neheimer Gewerbegebiet „Zum Möhnewehr“ ansässig ist, musste keine zusätzliche Produktentwicklungsarbeit für Minus-78-Grad-Kühlbehälter leisten. „Das können unsere bestehenden Produkte bei entsprechender Zuführung von Trockeneis leisten“, erklärt der Geschäftsführer und Inhaber von TKT, Klaus Bange, auf Anfrage der Westfalenpost. Das Familienunternehmen konnte für die neue Art der Thermobehälter-Nutzung auf ihr langjähriges, technisches Know-how zurückgreifen.

TKT bedient mit Thermobehältern den Weltmarkt

„Unsere Thermobehälter werden weltweit überwiegend für den Transport von Lebensmitteln zu den Supermärkten verwendet“, berichtet TKT-Geschäftsführer Vertrieb, Dominik Bange, Sohn von Klaus Bange. In solchen TKT-Thermobehältern findet sich dann beispielsweise Tiefkühlkost oder Kühlware wie Milchprodukte. So kann ein Lkw, der einen Supermarkt mit bestellter Ware aus einem Lager beliefert, gleichzeitig mit nicht zu kühlender Ware sowie mit Kühlkost beladen werden. Ein Extra-Kühlfahrzeug für den Transport von Kühlware ist dann nicht nötig.

Die Firma TKT sieht sich – zumindest in Europa - als Markt- und Qualitätsführer bei Thermobehältern. „Verlässliche Kühle in der Thermobox, damit die Kühlkette nicht unterbricht, sowie eine Robustheit der Boxen angesichts vieler Transporte und nicht zuletzt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis – das sind wesentliche Produktmerkmale, auf denen unsere Marktposition gründet“, sagt Klaus Bange. In Übersee werden TKT-Boxen zum Beispiel in Supermärkten in Nordamerika, Naher Osten und Taiwan genutzt.

Familienunternehmen wurde 1978 gegründet

Die Firma „Thermo-Kunststoffe-Transportgeräte (TKT)“ wurde bereits 1978 an der Hüstener Hüttenstraße gegründet und zog nach notwendiger Expansion schon wenige Jahre später ins Neheimer Gewerbegebiet „Zum Möhnewehr“ um. Die Firma TKT kann auch im Corona-Jahr 2020 auf eine stabile Geschäftsentwicklung zurückblicken.

+++ Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern bietet die Westfalenpost in ihrem Newsletter +++