Corona: In Hüsten ist Kreativität der Jugendlichen gefragt

Schule, Sport, Musik, Treffen mit Freunden und die Kontakte im Jugendzentrum – all das ist im Leben der Kinder und Jugendlichen derzeit eingeschränkt. „Wir merken, dass viel Langeweile da ist“, sagt Johanna Kenter, die Leiterin des städtischen Jugendzentrums in Hüsten. „Ein positiver Effekt ist, dass die Jugendlichen wieder kreativ werden.“ Deshalb haben Jugendzentrum und Hüstener Händler jetzt gemeinsam eine Aktion entwickelt.

„Wir wollen zusammen einen Skulpturenwettbewerb starten, um dadurch den Zusammenhalt unter den Hüstenern zu zeigen“, erklärt Angelika Geue vom Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 21 Jahren. Sie sind dazu aufgefordert, ihre Antwort auf die Frage „Welchen Beitrag leistest du zum Thema Solidarität in der aktuellen Zeit?“ künstlerisch umzusetzen.

Denn dass viele Kinder und Jugendliche ihren Beitrag leisten, das weiß Johanna Kenter aus ihrer Arbeit im Jugendzentrum. „Viele Jugendliche haben ihre Großeltern unterstützt, Einkaufsdienste übernommen und Masken genäht“, berichtet sie. „Ich sehe, dass sie viel Verantwortung übernehmen und das sollte honoriert werden.“

Sehnsucht nach Zeit mit Freunden

Und auch das Einhalten der Kontaktbeschränkungen ist eine Form der Solidarität. Viele Jugendliche litten unter der langen Schließung des Jugendzentrums, sagt Kenter. „Für manche sind wir so eine Art Familienersatz, sie kommen normalerweise direkt nach der Schule und bleiben bis zum Abend.“

Teilnahme am Wettbewerb Am Skulpturen-Wettbewerb können Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren teilnehmen. Gefragt sind künstlerische Beiträge zur eigenen Solidarität in der Corona-Pandemie. Erlaubt sind alle Materialien, aus denen sich Skulpturen formen lassen. Teilnehmer können bis zum 30. Juni Fotos von sich und ihrer Skulptur und einen kurzen Erklärtest dazu im Jugendzentrum Hüsten einreichen oder per Mail an jz-huesten@arnsberg.de schicken. Die Gewinner bekommen Preise, die sie in den Hüstener Geschäften einlösen können.

Zwischen 20 und 40 Kinder und Jugendliche kommen an regulären Tagen in die Räume des Jugendzentrums. Nun war es lange geschlossen und der Betrieb läuft unter den aktuellen Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen nur langsam wieder an. Aktuell dürfen maximal fünf Jugendliche gleichzeitig kommen. „Wir versuchen jetzt Angebote zu entwickeln, die man auch draußen machen kann“, sagt Kenter. Oder eben auch an jedem anderen Ort – so wie das Basteln für den Kreativwettbewerb. Die Ergebnisse sollen im Anschluss an den Wettbewerb öffentlich ausgestellt werden, wo und wie, das gilt es noch zu klären.

Neben solchen Angeboten ist es für viele regelmäßige Besucher des Jugendzentrums aber der sehnlichste Wunsch, dort wieder gemeinsame Zeit mit Freunden verbringen zu können. „Wir machen Hygieneschulungen mit den Jugendlichen und überlegen, in welchem Rahmen wir die Gruppenangebote wieder aufnehmen können“, erklärt die Leiterin des Jugendzentrums.

Dazu zählen auch die Hausaufgabengruppen, die es im Jugendzentrum ohnehin schon gibt und die möglichst bald wieder stattfinden sollen. Eine freie Internetverbindung und einen Laptop können die Jugendlichen dort für ihre Aufgaben nutzen. Und gleichzeitig nicht nur Hilfe bekommen, sondern auch den „Tapetenwechsel“, den die Stadt für alle Schüler fördern will.