Corona: Infektions-Station in Arnsberg bleibt vorbereitet

Die Zahl der Corona-Patienten im Hochsauerlandkreis geht zurück, seit mehreren Tagen muss in Arnsberg kein Infizierter mehr stationär behandelt werden. Im Marienhospital bedeutet das eine Rückkehr zum Regelbetrieb.

„Die Fachabteilungen für Innere Medizin, die Orthopädie und die Unfallchirurgie sowie die Neurochirurgie bieten ihre volle Kapazität für die Versorgung der Patienten wieder an“, erklärt Dr. Peter Lütkes, Leiter der Medizinstrategie am Klinikum Hochsauerland. Die außerhalb des Hauptgebäudes gelegene Infektionsstation bleibe aufnahmebereit.

Um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, waren in den vergangenen Wochen unter anderem planbare Operationen verschoben worden. Sie werden nun nachgeholt – allerdings liegen die Zahlen noch unter denen im Betrieb vor Corona. Zwischen Mitte März und Ende April war die Belegung im Klinikum um rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Nun soll sie schrittweise wieder hochgefahren werden.

Patienten zögern teils noch

„Im Klinikum werden seit der ersten Maiwoche sukzessive auch geplante Operationen in allen vier Standorten durchgeführt“ , so Lütkes. Auch unter den erforderlichen neuen Schutzmaßnahmen verlaufe diese Rückkehr ohne Probleme. „Alle medizinisch notwendigen Behandlungen, in denen ein Aufschub der Behandlung ein konkretes, zeitnahes medizinisches Risiko bedeuten würde, wurden und werden uneingeschränkt sichergestellt (Geburten, Notfälle sowie dringende Behandlungen, beispielsweise bei Herz-, Gefäß-, Krebs- und anderen schweren Erkrankungen)“, stellt Lütkes klar.

Warum die Zahl der sonstigen Behandlungen und planbaren Operationen noch unter dem gewohnten Niveau liegt, darüber könne man seitens des Klinikums nur spekulieren. In jedem Fall will man aber die Patienten beruhigen, die Sorge vor einem erhöhten Infektionsrisiko haben. „Von Seiten des Klinikum Hochsauerland kann klar festgehalten werden, dass während einer ambulanten oder stationären Behandlung im Krankenhaus kein erhöhtes Risiko für Corona-Infektionen bei Patienten, Besuchern oder Mitarbeitern besteht“, so Lütkes. „Dies haben die bisherigen Erfahrungen eindeutig gezeigt.“

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dazugelernt hat man im Klinikum in den vergangenen Wochen auch beim Umgang mit den Bettenkapazitäten in der Pandemie, entsprechend gibt es eine Strategie zum Umgang mit einer eventuellen zweiten Infektionswelle.

„Die Erfahrungen der ersten Welle haben gezeigt, dass eine Vorhaltung fixer Kapazitäten und Betten nicht immer sinnvoll ist und dass zu jedem Zeitpunkt genügend Behandlungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden konnten“, erklärt Lütkes. „Die Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten werden daher flexibel an den jeweils notwendigen Bedarf angepasst werden.“