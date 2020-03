Corona: Jetzt sieben Intensivpatienten im HSK

Hochsauerlandkreis. Im Marienhospital in Arnsberg werden aktuell vier Corona-Intensivpatienten versorgt, im Krankenhaus Kloster Grafschaft in Schmallenberg drei.

Die Zahl der Menschen im Hochsauerlandkreis, die wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation eines der heimischen Krankenhäuser liegen, hat sich um zwei auf derzeit sieben (Stand Dienstagnachmittag) erhöht. Ein 64-jähriger Schmallenberger ist auf der Intensivstation des Marienhospitals (Klinikum Hochsauerland) in Arnsberg in der Nacht zum Dienstag an den Folgen seiner Ansteckung mit dem Virus gestorben. Laut Auskunft des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises war der Mann „wegen mehrerer chronischer Vorerkrankungen“ dem Kreis der Risikopatienten zuzuordnen.

Die aktuelle Zahl der Genesenen lag am Dienstagnachmittag bei 79, die der Erkrankten bei 204 (siehe Tabelle rechts). 16 der aktuell Erkrankten werden stationär behandelt, davon sieben intensiv.

Sechs Patienten müssen beatmet werden

Wie unsere Anfrage bei der Kreisverwaltung weiter ergeben hat, sind die sieben Intensivpatienten derzeit auf zwei Krankenhäuser verteilt:

Im Klinikum Hochsauerland, genauer im Marienhospital im Ortsteil Arnsberg, werden vier von ihnen versorgt (drei der vier müssen beatmet werden). Die weiteren drei Intensivpatienten liegen stationär im Krankenhaus Kloster Grafschaft, der Lungenfachklinik in Schmallenberg (alle drei werden beatmet). Zu ihrer Altersstruktur und eventuellen Vorerkrankungen kann die Kreisverwaltung keine näheren Angaben machen.