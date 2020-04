Corona kann Angst verstärken oder Ruhe erzeugen

Arnsberg Beratung für psychisch Kranke (unter 18 Jahren) geplant

Der Förderkreis Psychische Gesundheit Arnsberg plant für die Zeit nach Corona spezielle Beratungen für psychisch Kranke, die unter 18 Jahren alt sind. Hierzu soll ein Projekt gemeinsam mit heimischen Schulen gestartet werden.

In Schulklassen soll über psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel durch Leistungsdruck oder besondere familiäre Situationen ausgelöst werden können, gesprochen werden.

Nach der Vorstellung von Beratungsangeboten in Schulklassen könnten sich später einzelne Schüler vertrauensvoll an die Beratungsstelle wenden und dann eine Einzelberatung in Anspruch nehmen.