Corona: Kein Tönnies-Mitarbeiter wohnt im HSK

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis wohnt kein Tönnies-Mitarbeiter. Dies ergab eine Anfrage in der HSK-Pressestelle.

Die Sorge einiger Bürger, dass vielleicht einige der mehr als 1300 an Corona infizierten Tönnies-Mitarbeiter im HSK wohnen könnten, bestätigte sich nicht. Eine Anfrage der WP in der HSK-Pressestelle ergab, dass kein Tönnies-Mitarbeiter im HSK wohnt.

Drei Neuinfektionen am Wochenende

Der Hochsauerlandkreis teilte am Montag auch neue Infektionszahlen mit. Der HSK verzeichnet mit Stand von Montag, 22. Juni, 9 Uhr, drei Neuerkrankungen, die über das Wochenende aufgetreten sind. Damit gibt es aktuell 592 Genesene, zehn Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sieben Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 619.

Das Gesundheitsamt hatte – wie berichtet – am vergangenen Freitag die identifizierten Kontaktpersonen im Mescheder „Bernhard-Salzmann-Haus“ getestet. Alle 48 Tests waren negativ. „Es gibt derzeit kein aktives Infektionsgeschehen in der Einrichtung. Die getesteten Mitarbeiter und Bewohner gelten daher als Kontaktpersonen und verbleiben in Quarantäne“, schildert Gesundheitsamtsleiter Dr. Peter Kleeschulte die aktuelle Situation in dem Haus. Die angeordneten Schutzmaßnahmen gelten dort weiterhin.