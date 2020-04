Corona: Kreisschützenfest in Herdringen im Herbst abgesagt

Herdringen. Das Kreisschützenfest in Herdringen (18.-20. September) wurde am Donnerstagmorgen in einer gemeinsamen Entscheidung der Veranstalter abgesagt.

Die Entscheidung fiel schwer und wurde schon früh gefällt: Das Kreisschützenfest vom 18. bis 20. September in Herdringen wird aufgrund der Corona-Krise abgesagt. „Die Organisation ist angesichts der nicht planbaren Umstände nicht zu stemmen“, sagt Kreisschützenoberst Dietrich-Wilhelm Dönneweg, „das Risiko und die Verantwortung ist der ausrichtenden Bruderschaft nicht zuzumuten“.

Planungssicherheit fehlt

Es fehle jegliche Planungssicherheit: Zum jetzigen Zeitpunkt stehe weder fest, ob, wie und unter welchen Auflagen ein Kreisschützenfest im Herbst stattfinden könne. Niemand könne derzeit beurteilen, wie sich die Pandemie bis dahin entwickeln werde. Ausrichter wäre im Jahr 2020 die Schützenbruderschaft St. Antonius Herdringen gewesen. Hier hatte man sich schon lange auf das Fest vorbereitet und gefreut.

6000 Besucher

„Klar ist doch jetzt schon: das Fest wird und kann nicht funktionieren wie unter normalen Umständen“, sagt Dönneweg. Und in diesem Falle würde sich der Ausrichter, die ehrenamtliche Bruderschaft, in ein Risiko stürzen, das nicht zu vertreten sei. Normalerweise kommen bis zu 6000 Gäste und fast noch einmal genauso viele Zuschauer bei den Festzügen zu einem Kreisschützenfest des Kreisschützenbundes Arnsberg. „Wie viele Menschen jetzt wirklich kämen, ist absolut ungewiss“, glaubt Dönneweg, „die Menschen werden auch nach Corona sehr verunsichert sein“.

Finanzielles Risiko

Wer ein Kreisschützenfest plant, muss aber jede Menge Geld in die Hand nehmen. „50.000 Euro muss man da wohl sicher schon erwirtschaften, damit man nicht in den Verlustbereich kommt“, glaubt Dönneweg. Angesichts vieler nicht kalkulierbarer Parameter, die die Veranstalter einfach nicht alleine in den Händen haben, ist dort eine solide Planung nicht möglich. Zudem bleibt das Problem der medizinischen und gesundheitlichen Seite: „Wir können da die Verantwortung ganz bestimmt nicht tragen!“

.

Kreisschützenbund und die Bruderschaft, so Dönneweg, hätten die Entscheidung am Donnerstagmorgen gemeinsam getroffen. „Das ist schade, aber da kann man nix machen“, so Dönneweg. Das Kreisschützenfest wird nicht verschoben, sondern komplett abgesagt. Eine Verschiebung sei nicht möglich, weil für 2021 das Stadtschützenfest und in 2022 das Bundesschützenfest ansteht. Das Kreisschützenfest findet alle drei Jahre statt. Es fällt nun erstmals in der Geschichte des nach dem 2. Weltkrieg neu gebildeten Kreisschützenbundes Arnsberg aus.

Nicht als Signal gedacht

Als Signal für die anderen „normalen“ Schützenfeste will Dietrich-Wilhelm Dönneweg die Absage des Kreisschützenfestes nicht verstanden wissen. „Das müssen und können die Bruderschaften und Vereine nur selbst entscheiden“, sagt er. Sehr wohl weiß er aber, dass man sich auch hier Gedanken über vertretbare Risiken machen müsse.