Corona: MG Arnsberg schreibt Mutmacher-Tagebuch in der Krise

Arnsberg. Auf Internetseite verarbeiten Schüler des Mariengymnasiums Arnsberg kreativ Gedanken zu Corona. Lehrer: „Wollen wissen, was in Köpfen passiert!“

Es sind die Gedichte, Texte, Sprüche, Fotos und Zeichnungen, die derzeit auf der Internetseite des Mariengymnasiums Arnsberg nur eines zum Ziel haben: Sich gegenseitig Mut zu machen, die ungewiss lange, aber schon jetzt ungewohnte kontaktarme Zeit zu bewältigen. Sie wollen aber auch Mut machen, sich nicht davon ärgern oder gar unterkriegen zu lassen. Eine wichtige Herausforderung für das so genannte „Mutmacher-Tagebuch“ an der Schule.

Arnsberg Bislang zwölf Beiträge veröffentlicht Bislang gibt es zwölf Beiträge in dem Mutmacher-Tagebuch des Mariengymnasiums Arnsberg. Beteiligt haben sich Schüler/-innen aller Altersklassen an dem Tagebuch. Die Schulsozialarbeiterin Anne Locke ist für die Schüler/-innen des Mariengymnasiums Arnsberg unter lockeanne@mariengymnasium-arnsberg.de und telefonisch 0151/27253921 erreichbar.

Die Idee dazu folgte aus einer der Koordinierungskonferenzen, die es am Mariengymnasium wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus jetzt nur noch online gibt. Und – die Idee folgt einer Philosophie der Schule. „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht nur über Leistung und Hausaufgaben definieren“, sagt Sebastian Wietschorke, Klassenlehrer der 6b am Gymnasium. Man wolle wissen, was in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler passiere und wie sie zuhause mit dem stark eingeschränkten Leben zurecht kommen. „Wir haben uns in Zeiten der Schulschließung aber auch gefragt, wie wir möglichst die ganze Schulgemeinde einbinden können“, beschreibt Wietschorke die Aufgabe.

Viele Beiträge eingereicht

Genau im Bewusstsein dieser Herausforderung sei das „Mutmacher-Tagebuch“ auf der Homepage der Schule entstanden. Und die Akzeptanz des Projektes ist schon nach wenigen Tagen riesig: Es gibt bereits viele Beiträge, jeden Tag wird immer nur eine Idee der Schülerinnen und Schüler im Tagebuch gepostet. Je nach ihren Fachgebieten haben auch die Lehrkräfte der Schule ihren Schülern einen ganz spezifischen Anstoß gegeben, mal über das Fach Deutsch, mal über das Fach Kunst. Die Beiträge der Schüler werden gesammelt, und natürlich sind alle im Vorfeld zum Recht auf Veröffentlichung befragt worden. „Wer nicht möchte, muss seinen Namen für einen Beitrag nicht hergeben“, erklärt Lehrer Wietschorke, aber viele stünden zu dem, was sie für das „Mutmacher-Tagebuch“ abgeben.

Einziger Schüler an Schule

Paul Klöckener aus der 5b hat auch schon einen Text geschrieben. Der Zehnjährige ist derzeit täglich als einziger Schüler an der Schule, beide Eltern arbeiten in so genannten systemrelevanten Bereichen. Er lernt in der ansonsten verschlossenen Schule und darf sich alleine über den Schulhof bewegen – denn sonst ist ja kein Mitschüler da und es ist ein bisschen Einsam.

Fußball ist seine große Leidenschaft und die Bewegung in der Natur. Zumindest im Beisein mit Freunde ist das gerade nicht möglich. „Es ist gar nicht gut, wenn alle Menschen jetzt Angst haben“, sagt Paul. Und wenn man nun gar nichts aktiv machen würde, brächte das auch nichts, ist Paul überzeugt. Also bleibe nur die Lösung, sich auch mit einem Beitrag für das „Mutmacher-Tagebuch“ einzubringen.

Sorge und Nöte

Um mögliche Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler im normalen Alltag am Gymnasium kümmert sich auch Schulsozialarbeiterin Anne Locke. Gemeinsam mit den anderen im Schulpastoralteam will sie den Glauben in den Alltag der Schüler bringen, allen natürlich gerade jetzt auch Mut machen. „In der Fastenzeit gibt es von uns einen täglichen Impuls“, sagt Locke, die auch schon einen Text im „Mutmacher-Tagebuch“ veröffentlicht hat. Seit der Schließung der Schule hat sie aber noch keinen sorgenbedingten Kontakt zu den Schülern gehabt. „Ich denke, es wird mit der Zeit noch die eine oder andere Anfrage kommen, aber wir stehen als gesamtes Schulpastorales-Team bereit“, so Anne Locke. Sie wolle die Schüler persönlich ansprechen und mit ihnen Gedanken teilen. Nächstenliebe und Achtung füreinander seien jetzt besonders wichtig.

Wichtige Denkanstöße

Sebastian Wietschorke, Lehrer für Biologie und Sport, sieht mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch noch andere Aspekte der Idee. „Das Tagebuch will auch einen Beitrag zur täglichen Unterhaltung liefern, und dabei trotzdem Denkanstöße geben“, so Wietschorke. Erkennbar sei schon jetzt, wie gut die Schüler untereinander vernetzt seien, davon lasse sich auch später noch gut profitieren. „Wir werden auch die jetzt plötzlich geforderten neuen Möglichkeiten entdecken: Was geht alles digital?“, gibt der Lehrer zu bedenken.

Erst einmal läuft aber das Tagebuch auf der Homepage weiter und soll natürlich auch über die Osterferien hinweg täglich bestückt werden, Material dazu liege schon reichlich vor.