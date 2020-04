Corona: Mieter und Vermieter in Neheim suchen Lösungen

Neheim. In der Coronakrise kommt es zu Zahlungsschwierigkeiten: Ein Experte von Haus und Grund in Neheim erklärt die Rechtslage.

Die mit der Coronakrise verbundenen Ladenschließungen und wirtschaftlichen Folgen werfen sowohl bei Mietern als auch Vermietern viele Fragen auf. Wilfried Gothe, Geschäftsführer von Haus und Grund Neheim-Hüsten, hat die wichtigsten Fakten parat.

1. Inwieweit beeinflusst die Coronakrise den Immobilienmarkt?

Ob die aktuelle Coronakrise Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Aber eines ist schon klar, Vermietern und Mietern drohen aufgrund der Coronakrise gleichermaßen in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten.

2. Welche Fragen und Sorgen tragen Eigentümer an Sie heran?

Die meistgestellte Frage: Was ist, wenn mein Mieter die Miete nicht zahlt? Fakt ist, der Mieter ist verpflichtet, die Miete fristgemäß zu zahlen. Dem Mieter steht kein Leistungsverweigerungsrecht zu. Gerade die vielen Kleinvermieter haben meist keine großen Rücklagen, um längere Mietausfälle zu verkraften. Bei ehemaligen Selbstständigen sind die Mieten oft die Rente. Nur zur Anmerkung: Von den 3,9 Millionen Privatvermietern in Deutschland sind 40 Prozent Ruheständler. Der Gesetzgeber hat den Mietern allerdings erlaubt, die Mietzahlungen im Falle einer Zahlungsunfähigkeit für drei Monate auszusetzen. Allerdings müssen sie die Miete innerhalb von zwei Jahren mitsamt Zinsen (5 Prozent) nachzahlen. Haus und Grund weist jedoch darauf hin, dass die Mieter die Zahlungsunfähigkeit durch entsprechende Nachweise begründen müssen. Natürlich hat der Gesetzgeber den Vermieter nicht vergessen. Wenn ein Vermieter sein Darlehen nicht mehr zahlen kann, weil ihm die Einnahmen wegbrechen, dann sind auch Kündigungen des Darlehens wegen Zahlungsverzug für den gleichen Zeitraum von drei Monaten ausgeschlossen.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

3. Wie reagieren Vermieter von Ladenlokalen auf die Schließungen?

Teilweise sind die Vermieter von Ladenlokalen geschockt. So haben einige (größere) Warenhausketten in durchaus schroffer Form dem Vermieter mitgeteilt, dass ab sofort keine Miete mehr gezahlt wird und fordern Rückzahlung der Hälfte der März-Miete. Andere Gewerbemieter haben sehr freundlich um ein Gespräch gebeten, um eine einvernehmliche Lösung in Form einer Stundung oder Ratenzahlung herbeizuführen. Auch haben Gewerbemieter den Vermietern bereits vorgefertigte Vertragsänderungen mit der Bitte um Unterschrift vorgelegt. So wollen sie nur noch 50 Prozent der Miete zahlen. Haus und Grund rät den Mietern, mit Ihrem Vermieter in Kontakt zu treten, um Lösungen zu finden. Bei den bisher geführten Beratungen in unserer Geschäftsstelle zeigt sich jedoch, dass die Vermieter durchaus bereit sind, mit ihren Mietern einvernehmliche Lösungen zu finden.