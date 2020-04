Corona: „Musik sollte das Einzige sein, was ansteckend ist“

Neheim. Immer mehr Musiker aus der Region um Arnsberg beteiligen sich an Challenge für Singer and Songwriter – schon 15 Beiträge auf Youtube online.

„Musik sollte das Einzige sein, was ansteckend ist!“ Dieses Motto steht seit einigen Tagen für eine Aktion, mit der Musiker aus der Region dem Coronavirus ein Schnippchen schlagen – und es werden immer mehr Bands und Solisten aktiv. Dabei musste die ursprüngliche Veranstaltung – wie dieser Tage leider fast alles, was Spaß macht – abgesagt werden… „Singer & Songwriter“ – so der Name des Events – wollten sich am 4. April in der Neheimer Kult(ur)kneipe Golem ein Stelldichein geben.

Ging natürlich nicht – doch die Beteiligten switchten kurzerhand um: „Statt morgen Abend live – morgen Abend online“ lautete am Vorabend der Veranstaltung die Devise. Gesagt – getan: Die „ #musikerathome Challenge war geboren.

Weitere Musiker verwenden zum Mitmachen bitte den Hashtag #musikerathome, um in der Playlist auf Youtube zu erscheinen.

Christoph Griesenbrock, einer der Ideengeber, schildert im Gespräch mit dieser Zeitung, was genau es damit auf sich hat: „Aus bekannten Gründen konnte unsere Veranstaltung „Singer & Songwriter“ nicht live stattfinden“, resümiert der Neheimer. Verzichten sollten aber weder die Musiker noch ihr Publikum. Die Idee war, am Abend des 4. April um ca 19 Uhr einen Song je Band/Solist online zu stellen, die sonst live im Golem aufgetreten wären.

Doch damit nicht genug. „Challenge“ bedeutet ja Wettbewerb oder Herausforderung – und diese lautet: Jeder Musiker, der sich im Internet tummelt, nominiert am Ende seines Filmchens zwei weitere Musiker – und verwendet den Hashtag

#musikerathome, um in der Playlist auf Youtube zu erscheinen.

Spontan haben viele heimische „Singer und Songwriter“ zum In­strument und zum Handy – oder zur Kamera – gegriffen und einen Song eingestellt. Zum Beispiel Christian Storb, der eine „Handy Sofa Version“ seines Songs „Augen auf“ „produziert“ hat. „Tolle Idee des Veranstalters!“ lobt der Arnsberger Musiker. Inzwischen umfasst die Playlist 15 Songs von Interpreten aus der Region – genug für einen launigen Abend mit guter „Mukke“:

Christoph Griesenbrock, Betreiber von „Audiofloor – Tonstudio/Räume für Kreative“ in der Graf-Gottfried-Straße, sagt, wie’s geht:

„Feiert jetzt mit jedem Musiker eine Runde und lasst Eure Gedanken von diesem Virus befreien. Macht es Euch bequem, öffnet ein Bierchen, Weinchen, Ginchen, Colachen, Tütchen Chipschen oder Döschen Erdnüsschen. Wer hat, kann auch mit einer Klopapierrolle die Zeit genießen :)“...

Wer noch mitmachen möchte: Die Challenge läuft weiter, und aus den bisher 15 Beiträgen sollten schon noch ein paar mehr werden. Kontakt zu Christoph, bzw. Links zum Einstellen, siehe Infobox.

Hier der Link zu den Filmchen (Youtube Playlist): https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0puoQaCTDwEp2PTwxG1S2nJ9IYGhU0n&fbclid=IwAR1LzehLBUPuOXLYuQxb9gYTunBMwJtpiSrDupPgHG_IcDvz6ZXNm33ywpM