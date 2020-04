Corona: Neheimer „Golem“ will für Künstler Zeichen setzen

Seit über einem Jahr hat sich die Ehrenamtskneipe „Der Golem“ in Neheim zu einem beliebten Treffpunkt für Künstler und Kultur-Interessierte entwickelt.

Das einmal wöchentlich immer an Freitagen wechselnde Kulturprogramm bindet und begeistert eine große Fangemeinde. Bis zur Verbreitung des Coronavirus: Ausgerechnet seit Freitag, 13. März, ist damit jetzt erst einmal Schluss.

Nach der Allgemeinverfügung der Stadt Arnsberg sind alle Kneipen und Gastronomiebetriebe in der Stadt für einen Besuch geschlossen. Natürlich fällt auch das Golem darunter. „Wir stehen aber weiter in einem engen Kontakt mit den Künstlern und Bands“, beschreibt Vorstandsmitglied Haimo Hieronymus.

Haimo Hieronymus: „Wir möchten die Gruppen finanziell unterstützen“

Die könnten im Moment weder im Golem noch sonst wo auftreten, und einige der Bands plagen ernsthafte finanzielle Sorgen. „Hier möchten wir gegenhalten und die Gruppen finanziell unterstützen. So habe der Verein ein kleines Polster, mit dem Kulturschaffende aus der Region unterstützt werden können.

Der Verein wolle in diesem Punkt ganz seinem ureigenen Sinn folgen, die Kultur in Stadt und Region zu unterstützen. Ewig lange kann auch der Verein „Der Golem“ natürlich nicht aus dem Vollen schöpfen und setzt vor allem auf Gleichgesinnte, die das Hilfs-Programm finanziell unterstützen möchten.

„Wir hoffen auf ein paar Spenden von denen, die jetzt noch etwas Geld verdienen“

Bands wie „Yenga“ prägen seit über einem Jahr den kulturellen Anspruch der Ehrenamtskneipe in Neheim. Foto: Frank Albrecht

„Wir hoffen auf ein paar Spenden von denen, die jetzt noch etwas Geld verdienen können“, sagt Haimo Hieronymus. Das Ganze soll dann so funktionieren, dass Spenden auf das Konto des Vereins eingezahlt werden können, der die Mittel an die Künstler weiter verteilt.

„Wir wollen das Geld für die Künstler auch schnell in Umlauf bringen, damit es weiter gehen kann“, so das Vorstandsmitglied.

Die Fürsorge ist mehr als begründet, würden doch viele der Musiker, die schon im Golem aufgetreten sind, ihren Lebensunterhalt als Profi-Musiker vor allem über Kurse an den Musikschulen bestreiten.

Dort ist jetzt aber ebenfalls geschlossen und eine staatliche Unterstützung von Honorarkräften noch nicht gesichert.

Der Idee des Golem-Vorstands nach, sollen auch nicht nur die Musiker eine Unterstützung bekommen, die im Golem bereits aufgetreten sind oder diese Termine in den nächsten Wochen schon verabredet haben.

Haimo Hieronymus: „Es geht auch um eine neue Form des sozialen Lebens“

„Es geht auch um eine neue Form des sozialen Lebens“, sagt Hieronymus, „es lohnt sich einfach Menschen zu helfen!“

Der kulturelle Unterstützungsfonds solle somit allen Musikern zugute kommen, die dringend einer Unterstützung bedürfen. Kultur muss weiter gehen, so lautet das Motto. Deshalb wollen sich auch die Musiker der Bands in dem Hilfsprojekt einbringen. „Die Bands veranstalten so eine Art Wohnzimmerkonzerte und zeichnen ihre Auftritte in den eigenen vier Wänden auf oder bieten sie zum Streamen an“, beschreibt Hieronymus die Idee.

Das Programm der Ehrenamtskneipe „Golem“ läuft digital im Netz weiter

Ein erstes elektronisches Konzert der Band „Nightclubensemble“ hat es bereits gegeben, und es wird sicher nicht das letzte gewesen sein. „Wir hoffen jetzt auf viele, die die heimische Musikszene mit einer Spende unterstützen möchten“, so Hieronymus.

Damit auch „Der Golem“ als Veranstaltungsort über die Wochen der Schließung nicht in Vergessenheit gerät, läuft das Programm der Ehrenamtskneipe digital im Netz weiter. Jede Woche gibt es eine Veranstaltung, die sich Interessierte über das Internet ansehen können – Kurzgeschichten- oder Fotowettbewerbe laufen bereits.

Existenzängste gibt es beim Team vom Golem aber noch nicht. „Wir haben sofort wieder geöffnet, wenn die Krise vorbei ist“, macht Vorstandsmitglied Haimo Hieronymus sich, den Mitgliedern sowie den Künstlern und Stammgästen Mut.