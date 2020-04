Corona: Neheimer Sängerin über geplatzte Hochzeitssaison

Den Schritt in die Selbstständigkeit als Hochzeitssängerin hat Caroline Bispinck vor einem Jahr gewagt, jetzt brechen der 35-jährigen Neheimerin wegen der Coronakrise Aufträge weg, viele Brautpaare verschieben ihre Feier auf das kommende Jahr. Caroline Bispinck rechnet für 2021 mit einer doppelten Hochzeitssaison und gibt Paaren Tipps für die Planung.

Wie sehr trifft die Coronakrise Sie als Hochzeitssängerin?

Caroline Bispinck Sie trifft mich als Hochzeitssängerin sehr. Ich habe erst 2019 begonnen professionell auf Hochzeiten zu singen und war mit knapp 50 Buchungen in diesem Jahr mehr als zufrieden. Leider werden diese Buchungen jetzt nach und nach aufgrund der Coronakrise und den damit einhergehenden Unsicherheiten storniert.

Arnsberg Entschluss in Elternzeit Caroline Bispinck ist 35 Jahre alt, Mutter und seit 2013 selbst verheiratet. Ins Sauerland hat es sie aus beruflichen Gründen gezogen, seit zehn Jahren lebt sie in Neheim. Musik ist ihre Leidenschaft seit früher Kindheit. Über acht Jahre klassischer Klavierunterricht, Schulchor, -band und -musical und Big Band an der Uni waren einige Stationen. In der Elternzeit beschäftigte sie sich wieder verstärkt mit den eigenen Zielen und Wünschen und entschied, als Hochzeitssängerin zu arbeiten. Hier gibt es Hörproben.

Welche finanziellen Folgen haben die Absagen für Sie?

Die finanziellen Folgen durch den Wegfall der Hochzeiten sind für mich, wie auch für alle anderen Dienstleister aus der Hochzeitsbranche immens. Die Hochzeiten im März und April wurden alle abgesagt. Für die Hauptsaison ab Mai trudeln im Moment täglich Absagen ein. Allein im Mai sind es neun Buchungen gewesen, die jetzt fast alle schon storniert wurden. Es ist für uns Dienstleister im Moment unmöglich, Voraussagen zu treffen, wann eine normale Hochzeit wieder stattfinden und mit Einnahmen gerechnet werden kann. Bisher hat das Land NRW sich jedenfalls noch nicht dazu geäußert, wie zukünftig mit Hochzeiten umgegangen wird oder ab wann eine Hochzeit unter welchen Auflagen wieder stattfinden kann. Darauf warten natürlich alle sehr gespannt.

Wie reagieren die Paare auf die aktuellen Unsicherheiten?

In erster Linie ist es erstmal sehr traurig, eine Hochzeit, die man manchmal jahrelang im Voraus geplant hat, abzusagen und zu verschieben. Aber die Paare reagieren auf all die aktuellen Unsicherheiten einfach toll. Das muss ich wirklich sagen. An oberster Stelle steht in dieser Krise die Kommunikation. Frühzeitig über einen Plan B reden und dabei alle beteiligten Dienstleister mit ins Boot zu holen. So kann man auch manchmal eventuell anfallenden Umbuchungsgebühren beziehungsweise Stornierungskosten reduzieren.

Ein Großteil der bisher abgesagten Hochzeiten, für die ich gebucht war, wurde auf das nächste Jahr verschoben, so dass ich die Paare daher weiterhin bei ihrer Hochzeit musikalisch begleiten kann. Dies ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, da die Verlegung einer Hochzeit aus der Hauptsaison 2020 in die nächste auch die fehlende Verfügbarkeit für ein neues Paar in 2021 auf der anderen Seite bedeutet. Ich rate daher den Brautpaaren, auch über eine Winterhochzeit nachzudenken, eine Hochzeit in der Nebensaison oder eine Hochzeit in der Hauptsaison 2021, aber dafür zwischen Sonntag und Donnerstag zu feiern. Das hört sich erstmal absolut unbrauchbar an, ist aber durchaus praktikabel und wenn die Gäste früh genug Bescheid wissen, lässt sich auch ein solch eher ungewöhnlicher Hochzeitstag gut einrichten. Fakt ist, dass im Jahr 2021 zu viele Brautpaare auf zu wenige Dienstleister treffen werden, so dass eine Anpassung da sehr sinnvoll werden kann.

Haben Sie in den vergangenen Wochen dennoch Trauungen begleitet?

Die Krise macht erfinderisch und so konnte ich im März noch eine Hochzeit in Osnabrück musikalisch begleiten. Aber eben nur über das Tablet. Ins Standesamt durften nur das Hochzeitspaar und die beiden Trauzeugen. Ich habe das Brautpaar über eine Livecam mitverfolgt und konnte so deren Reaktion genau verfolgen, als der Song losging. Das war ein sehr emotionaler Moment, da das Paar überhaupt nicht damit gerechnet hatte, an ihrem Hochzeitstag ihren gewünschten Song zu hören.

Inwiefern hilft Musik Ihnen persönlich in unsicheren Zeiten?

Die Musik beeinflusst meine aktuelle Gefühlslage sehr. In meiner Playlist laufen zur Zeit sehr viele fröhliche Songs, Popmusik und Akustiksongs. Darüber hinaus bin ich aber auch ein sehr großer Fan von elektronischer Musik, die das Strandgefühl nach Hause holt. Und da kommt dann immer gute Laune auf. Mit einer positiven Grundeinstellung kann man viele negative Erfahrungen besser abfedern. Und das hilft mir im Moment der Ungewissheit sehr.