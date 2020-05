Corona: Sauerland-Museum öffnet wieder für das Publikum

Arnsberg. Sieben Wochen war das Museum in Arnsberg geschlossen, am 6. Mai wird der Betrieb wieder aufgenommen. Allerdings unter strengen Hygiene-Vorgaben.

Ein weiterer Silberstreif am düsteren Corona-Horizont: Das Sauerland-Museum wird am morgigen Mittwoch, 6. Mai, wieder die Türen für Besucher öffnen. Dabei werden allerdings bis auf Weiteres besondere Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen gelten.

Damit wird zugleich die unmittelbar vor der Krise eröffnete große Tourismusausstellung nicht nur einen Neustart erleben, sondern auch verlängert werden. Die durch die siebenwöchige Museumsschließung bedingten finanziellen Verluste werden vorsichtig auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Schon früh auf Verlängerung der Ausstellung „Paradies vor der Haustür“ hingearbeitet

„Wir sind alle sehr froh, endlich wieder an den Start gehen zu können,“ bringt Museumsleiter Dr. Jürgen Schulte-Hobein die Stimmungslage der insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Punkt. Besonders erfreut sei man jedoch darüber, dass man die Tourismus-Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ habe verlängern können. Dies auch, weil man frühzeitig darauf hingearbeitet habe.

Schon beim ersten Sich Abzeichnen einer coronabedingten Schließung des Museums, so Schulte-Hobein, habe man unverzüglich Kontakt zu den wichtigsten Leihgebern der Exponate aufgenommen, um mit diesen vorsichtshalber für den Fall der Fälle Modalitäten für eine Verlängerung der Ausstellung auszuhandeln.

„Und alle haben unserem Begehren sofort zugestimmt. So fängt im Grunde genommen diese Ausstellung erst jetzt richtig an.“

Schon bei der Ausstellungseröffnung warf Corona große Schatten

Freuen sich auf den Neustart: stellvertretende Museumsleiterin Dr. Ulrike Schowe und Museumsleiter Dr. Jürgen Schulte-Hobein. Foto: Wolfgang Becker

Bereits bei der Eröffnung am 1. März habe der große, vom Coronavirus geworfene Schatten schon als dunkle Wolke über dem Geschehen geschwebt:

„Bei der Eröffnungsfeier durften keine Hände geschüttelt werden und in den Tagen danach waren die Besucherzahlen niedrig, weil die Menschen Angst hatten, sich zu infizieren. Und dann kam 14 Tage später die Schließung.“

Bis zum 4. Oktober verlängert

Mit der Verlängerung der Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ bis einschließlich 4. Oktober - ursprünglich geplantes Ende war der 30. August - könne man nun, erklärt Museumsleiter Jürgen Schulte-Hobein, wenigsten fünf der insgesamt sieben Schließungswochen wieder hereinholen.

„Und das freut uns auch, weil so die große Mühe und die Energie, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Vorbereitung und die hochwertige Gestaltung der Ausstellung investiert haben, nicht vergebens waren.“

Vorsichtige Schätzung: rund 50.000 Euro Schließungsverlust für das Sauerland-Museum

Allerdings dürfe - auch angesichts der erforderlichen Corona-Einschränkungen - niemand davon ausgehen, dass man in Sachen Publikumsverkehr sofort die Normalität erreichen werde. Wann dies der Fall sei, so Schulte-Hobein, das könne niemand belastbar vorhersehen.

Zumindest aber könne man durch die Verlängerung einen Teil der Verluste wieder auffangen. „Und das sind immerhin rund 50.000 Euro.“ Eine Zahl, die aber zunächst nur aus der Hüfte geschossen und daher mit „Vorsicht“ zu betrachten sei. „Genaues können wir dazu erst am Ende des Jahres sagen.“

Corona-Zwangspause teils mit Urlaub und Überstunden-Abbau überbrückt

Die Zwangspause hat das Museumspersonal übrigens unter anderen durch Urlaubsabnahme und den Abbau von Überstunden überbrückt. „Vor allem Überstunden waren angesichts des enormen Besucherandrangs bei der vorhergehenden Macke-Ausstellung reichlich angefallen, als an den Sonntagen mit vier bis fünf Personen gearbeitet werden musste.“

Einige der Mitarbeiter waren zudem in den vergangenen Wochen in anderen Fachdiensten des Hochsauerlandkreises, der Museumsträger ist, eingesetzt. Einer davon im Krisenstab.

„Andere wiederum haben im Homeoffice den Neustart und künftige Aufgaben vorbereitet, so dass wir jetzt wieder gut hochfahren können,“ sagt Jürgen Schulte-Hobein. Kurzarbeit oder Kündigungen habe es zum Glück nicht gegeben.

Ab Mittwoch, 6. Mai, sind wieder alle Museums-Mitarbeiter an Bord

Noch herrscht coronabedingte Leere in der Sonderausstellung „Das Paradies vor der Haustür“. Foto: Wolfgang Becker

Ab Mittwoch, 6. Mai, werden so wieder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord sein, wenn pünktlich um 9 Uhr die großen Gittertore am Alten Markt nach siebenwöchigem Stillstand aufgeschlossen werden.

Die Öffnungszeiten bleiben übrigens unverändert. „Deshalb ist auch der volle Personaleinsatz erforderlich.“

Aktueller Stand: Keine Führungen

Stand heute jedoch wird es keine Angebote für Museumsführungen geben. Und ob dies bald in Kleingruppen von fünf Personen wie in Sachsen-Anhalt möglich ist, dass sei, so Schulte-Hobein, allein von den kommenden Bund-Länder-Verhandlungen zur Coronakrise abhängig.

Daher rät der Museumsleiter zum regelmäßigen Blick auf die Homepage des Museums, da sich die aktuelle Situation jederzeit ändern könne. „Und darauf reagieren wir natürlich umgehend.“