Corona sorgt für Stille auf Campingplätzen am Sorpesee

„Die Lage ist dramatisch, und es gibt praktisch keine Einnahmen“, fasst der Geschäftsführer der Sorpesee GmbH, Martin Levermann, die aktuelle Situation auf den Campingplätzen zusammen. Seit Mitte März ruht der Betrieb in den sonst sehr gefragten Ferienhäusern am Wasser, auf den Campingplätzen haben sich die Dauercamper wegen der aktuellen Corona-Pandemie gar nicht erst blicken lassen.

Es herrscht Unsicherheit

Man hoffe auf Entscheidungen der Politik, sagt der Geschäftsführer, nichts sei ungünstiger als keine klare Handlungslinie zu haben. Für die Dauercamper auf den Zeltplätzen der Sorpesee GmbH gab es Ausblicke auf eine Rückkehr zur Normalität sogar schon vor dem Treffen im Kanzleramt.

„Wir hatten bereits eine Auskunft beim Ministerium zu den Regelungen im Bereich Tourismus eingeholt“, sagt Levermann: Und die Übernachtung von Bewohnern in den abgestellten Wohnwagen auf den Campingplätzen fallen demnach nicht unter das Verbot einer touristischen Übernachtung, war die Aussage. Doch trotzdem sei die Unsicherheit bei den Stammgästen wie den Spontan-Besuchern groß.

Dauercamper und Touristen müssen aktuell draußen bleiben, die Anmeldung auf dem Familiencampingplatz ist geschlossen. Foto: Frank Albrecht

Gründonnerstag bis Ostermontag fast nur Sonnenschein und blauer Himmel, das wären normalerweise die besten Voraussetzungen für viele Gäste gewesen. „Es wäre bestimmt sehr voll geworden“, schätzt der Geschäftsführer.

Vor allem an den Wochenenden mit und nach Ostern sei ein Besuch in den Wohnwagen oder Ferienwohnungen sehr gefragt. Die Natur bietet paradiesische Ausblicke auf Wasser und Wald. Das lassen sich normalerweise die Menschen mit Wohnwagen an der Sorpe-Talsperre nicht entgehen. Stattdessen herrscht selbst bei herrlichem Wetter am Karsamstag nur mäßiges Treiben am Wasser.

„Die wenigen Parkgebühren sind kaum der Rede wert“, bilanziert Levermann. Dagegen steht der finanzielle Aufwand, der an den Camping- und Freizeitanlagen der Sorpesee GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt Sundern, trotz der Corona-Krise betrieben werden muss.

Mitarbeiter pflegen die Anlagen

Rund zehn Mitarbeiter seien auch aktuell damit beschäftigt, die Anlagen auf den Tag X vorzubereiten. Pflegearbeiten in den Außenanlagen und die Sanierung in Teilen der Ferienwohnungen müssen erledigt werden. Am Sorpesee stehen die Zeichen gerade deutlich auf Saisonvorbereitung. „Bestimmt drei Wochen lang gibt es hier noch genug zu tun“, erklärt der Geschäftsführer. Mit Überstunden und Resturlaub habe man bereits einige Beschäftigungsengpässe abfedern können. Und weder mit Soforthilfen noch Kurzarbeitergeld habe man bislang kalkulieren müssen.

Ganz anders leider sei die Situation in den Schwimmbädern oder dem Saunabereich der GmbH. Anträge auf Kurzarbeit seien für die Mitarbeiter unabdingbar gewesen. Längst schon blickt man vom Sorpesee aus gespannt nach Österreich, wo die Wirtschaft wieder langsam ins Rollen komme.

Und auch die Regelungen an anderen touristischen Zentren wie der Wesertalsperre werden beobachtet. Hier gebe es eine Pflicht zum Tragen eines Gesichtsschutzes, eine Maßnahme, die man sich auch am Sorpesee vorstellen könne. „Wir denken schon mal über Szenarien nach“, sagt Martin Levermann.

So wäre denkbar, die Nutzer der Dauercampingplätze unterteilt nach geraden oder ungeraden Stellplatznummern jeweils wochenweise auf den Platz zu lassen. Für die Pächter der Zeltplätze, die derzeit individuell über den richtigen Weg entscheiden müssen, gebe es zeitlich nur einen sehr begrenzten Spielraum, um ihr Überleben in der Branche zu sichern. „Der Hauptumsatz wird hier an rund 20 Tagen im Jahr gemacht“, erklärt der Geschäftsführer. Feiertage und lange Wochenenden seien deshalb enorm wichtig.

Die Corona-Krise habe das Ostergeschäft bereits verhagelt, aber man wolle die Hoffnung nicht aufgeben. „Wir wollen unsere Kunden und Gäste nicht verlieren“, so Levermann, deshalb seien jetzt Entscheidungen wichtig.