Corona: Turnhalle in Hüsten wird zum Prüfungssaal für Azubis

Die Coronakrise sorgt bei Abiturienten für Unsicherheit, aber auch bei Auszubildenden, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen. Einige Termine müssen verschoben,, für die praktischen Prüfungen teils noch Lösungen gefunden werden. Doch für die betroffenen Azubis gibt es beruhigende Signale aus den zuständigen Kammern.

„Unser klares Ziel ist, dass alle die Chance bekommen, ihren Berufsabschluss im Ausbildungsjahr zu machen“, sagt Klaus Bourdick, Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Arnsberg. Die schriftlichen Abschlussprüfungen sollen nach aktuellem Stand auf die Zeit zwischen dem 16. und 19. Juni verschoben werden.

Vorbereitungen laufen

Und auch aus der Handwerkskammer gibt es die Einschätzung, dass alle Prüfungen, wenn auch teils mit Verschiebungen, noch rechtzeitig durchgeführt werden können. „Es sieht aktuell so aus, als könnten wir alle Prüfungen bis zum vorgesehenen Ausbildungsende durchführen“, sagt Fabian Bräutigam, Geschäftsführer Recht und Berufsbildung bei der Handwerkskammer.

Bei den Prüfungsvorbereitungen gilt es nun, die nötigen Abstandsregelungen und hygienischen Maßnahmen zu gewährleisten. „Es ist eine Herausforderung, das bedeutet für uns eine komplette Neuorganisation“, sagt Bourdick. „Die Betriebe und Berufskollegs machen alles möglich, was machbar ist.“

So etwa das Kollegium am Berufskolleg Berliner Platz. Dort waren die Lehrer samt familiärer Unterstützung mit Zollstöcken unterwegs, haben Tische und Stühle über das Gelände getragen. „Wir haben die Turnhalle zum Prüfungssaal umgebaut“, erklärt Berthold Hohmann, Leiter des Berufskollegs. Dort seien die nötigen Abstandsregelungen am einfachsten einzuhalten.

Meisterkurse laufen wieder an Im Berufsbildungszentrum (bbz) Arnsberg laufen am heutigen Montag, 4. Mai, die Meisterkurse wieder an. Die Mitarbeiter des bbz haben während der Schließung an den nötigen Vorkehrungen in den Werkstätten gearbeitet, um die Rückkehr zu ermöglichen. „Jede Werkstatt und jeder Klassenraum bietet die geforderten zehn Quadratmeter pro Teilnehmer“, heißt es in einer Mitteilung des bbz. „Auch der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern ist garantiert, weiterhin sind sämtliche Hygienevorschriften umgesetzt“, heißt es weiter. „Zudem werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim (Wieder-)Beginn der Lehrgänge intensiv auf die neuen Regeln vorbereitet.“

Diese Vorbereitungen liefen parallel zur Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die sei für das Berufskolleg eine besondere Herausforderung gewesen, denn dort fielen etwa 70 Prozent der Jahrgänge in die Kategorie derer, die bereits wieder in den Klassenräumen unterrichtet werden. „Unter den aktuellen Umständen ist es gut gelaufen“, bilanziert Hohmann. Der Hochsauerlandkreis habe den Berufskollegs Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, es gilt die Aufforderung für alle Schüler, Masken zu tragen – das allerdings freiwillig.

Masken in der Werkstatt

Masken sollen auch für die praktischen Abschlussprüfungen der Handwerker in diesem Jahr bereit gestellt werden. Sie zu organisieren, sei noch schwieriger als es bei den schriftlichen Prüfungen der Fall sei, erklärt Fabian Bräutigam von der Handwerkskammer. „In einer Malerwerkstatt zum Beispiel gibt es nur eine begrenzte Anzahl an kleineren Kabinen, in denen sonst oft Rücken an Rücken gearbeitet wird“, erklärt er. „Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen.“

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Während die Handwerkskammer die Zwischenprüfungen ersatzlos ausfallen lassen wird, müssen die praktischen Abschlussprüfungen gewährleistet werden. Dabei seien viele ehrenamtliche Prüfer im Einsatz, so dass es keine Option sei, einfach die Zahl der Prüfungstermine zu verdoppeln, so dass jeweils nur die Hälfte der Prüflinge anwesend sein müsste.

Stattdessen arbeite man an Lösungen, die nötigen Abstände zu gewährleisten und wo das nicht möglich sei, Masken, Spuckschutzwände und so weiter einzusetzen, erklärt Bräutigam. Flexibler als sonst müssen auch die Termine festgesetzt und veröffentlicht werden. „Wir versuchen, alle Prüflinge trotzdem mindestens 14 Tage vorher zu informieren“, sagt Bräutigam. Sie seien zum Ende ihrer Ausbildung aber ohnehin erfahren und im Training, so dass diese Vorbereitungszeit ausreichen sollte.