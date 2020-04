Corona: Wandern erlebt „Boom“ in Arnsberg und Sundern

Arnsberg. Gerade in Zeiten des Coronavirus genießen viele Menschen in Arnsberg und Sundern Wanderungen in den Wäldern. Der SGV hat Tipps parat.

Gemeinsam mit Freunden, Bollerwagen und kühlen Getränken zur Maiwanderung aufbrechen, am besten mit Abschluss im Biergarten – das ist in diesem Jahr nicht möglich. Doch Wandern ist trotzdem im Trend: Alleine, zu zweit oder mit der Familie genießen viele gerade in Zeiten des Coronavirus eine Tour in dem umliegenden Wäldern.

Christian Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Sauerländischen Gebirgsvereins, gibt Tipps zur richtigen Ausstattung des Wanderrucksacks und zu Touren in der Umgebung.

SGV-Geschäftsführer Christian Schmidt Foto: Privat

Ein Sommer ohne große Feste und weite Reisen liegt vor uns – glauben Sie, dass dadurch wieder mehr Menschen das Wandern für sich entdecken?

Christian Schmidt Leider muss der Sauerländische Gebirgsverein – kurz SGV – sein komplettes Programm an geführten Wanderungen bis auf weiteres aussetzen und seine beliebten Wanderevents, wie den Ruhrgebietswandertag und das Gebirgsfest, fürs erste Halbjahr absagen. Dennoch erlebt das Wandern derzeit einen enormen Boom. Unsere Geschäftsstelle und unseren Online-Auftritt erreichen in den letzten Wochen zahlreiche Anfragen nach Empfehlungen für individuelle Wandertouren. Es freut uns sehr, dass die Menschen in diesen schwierigen Zeiten die Freude an der Natur und am Wandern neu entdecken und dass sie dieses Thema mit dem SGV in enge Verbindung bringen.

Was sind die drei positivsten Effekte, die das Wandern aus Ihrer Sicht hat?

Die Bewegung in der Natur ist für viele Menschen eine wichtige Erfahrung, die sie nicht mehr missen möchten. Neben dem grundsätzlichen gesundheitlichen Aspekt und dem guten Gefühl, das Richtige für Körper und Geist zu tun, ist das Erwandern der Natur ebenfalls ein tolles Erlebnis.

230 Abteilungen Christian Schmidt ist seit 2014 Hauptgeschäftsführer des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV). Der SGV mit Sitz in Arnsberg ist nach eigenen Angaben Deutschlands drittgrößter Wander- und Freizeitverein. Bundesweit gibt es 230 Abteilungen mit insgesamt mehr als 30.000 Mitgliedern.

Welchen Einfluss hat das Kontaktverbot auf die Aktivitäten in den Abteilungen?

Da wir, wie beschrieben, die geführten Wanderungen für Gruppen derzeit leider aussetzen müssen, sind unsere Mitglieder derzeit eher alleine oder im familiären Kreis individuell unterwegs. Dafür sind wir unseren Mitgliedern sehr dankbar, da sie sich den Beschränkungen unterziehen und sich verantwortungsvoll verhalten. Die Freude wird riesengroß sein, wenn es dann hoffentlich bald wieder losgehen kann. Unsere Gruppe der ehrenamtlichen Wegemarkierer ist derzeit fleißig unterwegs, um die Wanderwegemarkierungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern. Dies ist insbesondere nach den Sturm- und Borkenkäferschäden von großer Bedeutung.

Worauf sollten Wanderer aktuell bei der Planung einer Tour achten?

Wichtig ist, dass – auch bei Wanderungen – die Sicherheits- und Hygieneregeln eingehalten werden. Hierbei sind unbedingt die Kontaktbeschränkungen, insbesondere bei Aussichtspunkten und Rastplätzen einzuhalten.

Welche Strecken sind in Arnsberg und Sundern landschaftlich besonders reizvoll?

An dieser Stelle muss man unbedingt auf die Sauerland Waldroute hinweisen, die das Sauerland erschließt und die Sundern und Arnsberg verbindet. Das Gästehaus des SGV, welches direkt an der Strecke liegt, freut sich ebenfalls, nach den Beschränkungen, wieder Gruppen und Wandergäste begrüßen zu können.

Was gehört für eine Tageswanderung unbedingt in den Rucksack?

Neben einer Wanderkarte und, wenn auch im Sauerland meist die Sonne scheint, einer Regenjacke, sollte der Wanderer unbedingt an ausreichend Getränke und Snacks für die Pausen denken. Auch ein Mundschutz sollte derzeit zum Gepäck gehören.

Wo liegt Ihre liebste Wanderroute?

Der SGV hat im letzten Jahr den Deutschen Wandertag in Winterberg und Schmallenberg veranstaltet. Wir haben uns sehr gefreut, unseren bundesweiten Gästen die hohe Qualität der Sauerland Wanderdörfer präsentieren zu können. Mein Favorit ist hierbei unser Rothaarsteig.