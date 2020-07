In Arnsberg und Sundern wurden mehrere Patienten positiv auf das Coronavirus getestet.

Coronavirus Corona: Wieder mehr Erkrankte in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Arnsberg und Sundern wieder leicht an.

Im Hochsauerlandkreis gibt es am Freitag, 17. Juli, 9 Uhr, vier Neuerkrankungen im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind damit 71 Erkrankte, 605 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Stationär werden zwei Personen behandelt, eine davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 693.

Die Erkrankten verteilen sich auf die Städte Arnsberg (9), Bestwig (14), Hallenberg (10), Medebach (23), Meschede (4), Sundern (3), und Winterberg (8).