Coronakrise als Chance für Neheimer Firma Event Vision

Neheim. Die Neheimer Veranstaltungsspezialisten von „Event Vision“ registrieren hohes Interesse an der Digitalisierung von Events – Chance in der Krise.

Öffentliche Partys, Großveranstaltungen oder Volksfeste seien das letzte Glied in der Kette zur Wiederbelebung des Alltags, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst kürzlich verkündet. Keine guten Nachrichten für die Firma Event Vision aus Neheim, ein – wie der Firmenname bereits anklingen lässt – Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor der Veranstaltungstechnik.

Die Veranstaltungsbranche sei eine noch relativ junge, aber zuletzt schnell und stark gewachsene Branche, wie Lars Geilker im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet.

Arnsberg Start im Jahr 1988 mit einem Laser Event-Vision startete im Jahr 1988 mit einem Laser – und mit einer Vision. Messen, Produktpräsentationen, Kulturevents, Kongresse, Tagungen, Open-Air-Shows, Lichtkunst-Installationen, Jubiläumsfeiern, aber auch Festinstallationen von Medientechnik: Heute sind die Laser-Pioniere ein Full-Service-Eventdienstleister. Von der Planung über die Konzeption bis hin zur Realisierung versteht sich die Neheimer Firma als Wegbegleiter bis hin zum Veranstaltungstag. „Digitale Events verbinden Menschen auf der ganzen Welt und nehmen keine Rücksicht auf Grenzen. Richtig konzipiert, sind der Transport von Emotionen und die Inszenierung von Begeisterung auch in der digitalen Welt ohne Probleme möglich!“ – so die Philosophie des Unternehmens für die digitale Welt. Weitere Info online, https://www.eventvision.de/

„Doch wegen der Coronakrise sind fast alle Aufträge und Veranstaltungen storniert bzw. abgesagt worden“, so der Geschäftsführer weiter. Viele Firmen hätten schlicht keine Perspektive und vor allem keine Planungssicherheit mehr. „Wir bei Event-Vision stehen natürlich vor einer ähnlichen Herausforderung“, sagt Lars Geilker.

Aber die Neheimer haben noch ein Ass im Ärmel: „Wir haben schon vor der Krise feststellen können, dass die Digitalisierung von Events verstärkt Einzug in unsere Branche hält und – zumindest für uns – eine echte Zukunftsperspektive darstellt“, ist das Team der Event Vision vorsichtig optimistisch. Vor allem, weil die Nachfrage wegen Corona enorm steigt.

Wie das Ganze funktioniert? Eine Talkrunde zu speziellen Themen, die Präsentation neuer Produkte, Konzerte, Vorträge oder Interviews – Online-Events laufen im Grunde genau so ab wie „normale“ Veranstaltungen aller Art. Der einzige Unterschied: Die Teilnehmer sind nicht vor Ort, sondern loggen sich von einem beliebigen Ort auf der Welt ein. Das hat in „Corona-Zeiten“ den Vorteil, dass gefährliche – weil körperliche – Kontakte vermieden werden; doch auch ohne Pandemie liegen weitere positive Effekte auf der Hand: Man spart Zeit und Kosten, z.B., weil An- und Abreise wegfallen… Nur die Akteure der Events – Moderatoren, Talk­gäste oder Referenten – treffen sich an einem bestimmten Ort, treten dort vor die Kameras und präsentieren die geplanten Inhalte ihren digitalen Zuschauern. Das Neheimer Kaiserhaus ist ein solcher Ort; verfügt u.a. über einen Glasfaser basierten Breitband-Internetanschluss und hoch moderne IT-Infrastruktur. „Der ideale Standort für digitale Events“, so Lars Geilker, dessen Firma schon 2005 dort einzog und somit zu den ersten Mietern gehört.

Interaktion und Social Media

Aber was tun, wenn Fragen aufkommen oder Diskussionsbedarf besteht? Interaktion mit den Teilnehmern oder Vermittlung zusätzlicher Inhalte sei kein Problem, versichern die „Macher“: Über eine Event-Website lässt sich eine reibungslose Interaktion zwischen Akteuren vor der Kamera und den Zuschauern realisieren.

Wer bevorzugt auf Social Media setzt, ist bei Event-Vision ebenfalls an der richtigen Adresse – digitale Events streamt der Dienstleister aus dem Kaiserhaus auch auf gängige Plattformen wie YouTube oder Facebook. Reichlich Know-how und hohes technisches Niveau garantiert das Unternehmen ebenfalls, kann man doch auf über 30 Jahre Erfahrung beim Entwickeln von Visionen für Events zurückblicken (mehr dazu im Infokasten).

Lars Geilker selbst ist Bachelor of Engineering der Fachrichtung Mechatronik – ein IT-Fachmann, ein Veranstaltungstechniker sowie weitere Spezialisten aus dem Veranstaltungs- und Medienbereich sorgen neben ihm dafür, das alle relevanten Bereiche abgedeckt sind. „Die Akzeptanz digitaler Medien ist seit Beginn der Coronakrise enorm gewachsen“, haben Lars Geilker und sein Geschäftspartner Ralf Sauer festgestellt, „und die Menschen bemerken täglich in fast allen Bereichen – es funktioniert!“

Das lässt Potenzial entstehen – auch für die Zeit nach dem Virus...