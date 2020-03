Coronavirus: Stadt Arnsberg stellt Notfallplan auf

In einem leeren Klassenzimmer der Neheimer Grimmeschule steht an der Tafel eine Frage des Englischlehrers: "How do you think the story ends?" (Was meinst du, wie die Geschichte endet). Das fragen sich auch viele Leute mit Blick auf die Vorsichtsmaßnahmen, um eine Corona-Infektion zu vermeiden.

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg verkündet ihren Notfallplan angesichts der Kita- und Schulschließungen. Am Wochenende wird nachgesteuert.

Im Einklang mit dem Großteil der Bundesländer hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalens am Freitagnachmittag verfügt, dass Schulen und Kindertagesstätten ab Montag, 16. März, geschlossen bleiben. So gilt ab Montag ein Betretungsverbot für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte).

Drei Not-Kitas eingerichtet

Hierzu gelten jedoch Ausnahmen. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen erhalten den Betrieb am Montag, 16. März, zunächst offen. So soll es ermöglicht werden, dass in den Fällen, in denen beide Eltern oder Alleinerziehende in kritischer Infrastruktur arbeiten, ihre Kinder wie gewohnt in die Einrichtungen bringen können. Ab Dienstag, 17. März, wird die Betreuung für Familien mit Tätigkeiten in unverzichtbaren Funktionsbereichen offen zu halten:

1. Raum Alt-ArnsbergStädt. Kita Kleine Strolche, Auf der Alm 127, 59821 Arnsberg

2. Raum HüstenStädt. Kita Pusteblume, Alt Hüsten 11, 59759 Arnsberg

3. Raum NeheimStädt. Kita Zipfelmütze, Am Neheimer Kopf 4, 59755 Arnsberg

Die Aufnahme der Kinder in diesen „Not-Betreuungsangeboten“ ist ausschließlich mit Nachweis des Arbeitgebers inkl. Darstellung des unverzichtbaren Funktionsbereiches möglich. Eventuell muss die „Not-Betreuung“ auch auf weitere Kindertageseinrichtungen ausgeweitet werden.

Nur ohne Symptome

Voraussetzungen hierfür sind: die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf, die Kinder stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine Krankheitssymptome auf, die Kinder haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sie zeigen keine Krankheitssymptome.

Übergangsregel für Schulen

Für Schulen wurde eine Übergangsregelung getroffen, welche Eltern die Möglichkeit gibt, bis Mittwoch, 18. März, die Betreuung in der eigenen Familie zu organisieren. Ministerpräsident Armin Laschet appellierte an alle Eltern, durch Überstundenabbau oder Urlaubsnahme für die Kinder zu sorgen. Er warnt: „Die schlechteste Betreuungsform ist, Kinder zu den Großeltern zu geben!“

Notbetreuung geplant

Auch in Arnsberg bleiben somit alle Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag, 16. März, geschlossen. Lediglich für Eltern, die in einem unverzichtbaren Funktionsbereich – zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, bei der Polizei, im Lebensmitteleinzelhandel oder im Pflegedienst – arbeiten, wird ab Mittwoch, 18. März, eine Notbetreuung für Kinder unter zwölf Jahren angeboten.

Für die Beantwortung von F ragen hierzu hat die Stadt Arnsberg eine Hotline unter der Nummer 02932 201-1102 eingerichtet.

Hotline für Fragen der Betreuung und Hilfe

Die Stadt Arnsberg hat nach den landesweiten Schließungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen in NRW sofort reagiert und bietet mit einer Hotline Hilfe für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Hier sollen vorrangig Fragen zur Kinderbetreuung beantwortet werden und darüber hinaus auch Unterstützung in Versorgungsnotlagen organisiert werden.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner erläutert: „Vor allem ältere Menschen und Familien ohne ausreichende Unterstützungsnetzwerke sind auf Hilfe angewiesen.“ Er appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger im Nahumfeld, gerade in dieser Zeit die Nachbarschaftshilfe anzubieten. „Menschen in Quarantäne oder die aufgrund einer Vorerkrankung besonders auf ihre Gesundheit achten müssen, benötigen unsere Unterstützung“, führt Bittner weiter aus.

Falls sich aus dem Umfeld keine Unterstützung organisieren lässt, kann man sich gern an die Versorgungshotline der Stadt Arnsberg unter der Rufnummer 02932 201-1102 wenden. Denkbar ist hier zum Beispiel die Organisation von Einkäufen für die Dinge des täglichen Bedarfs, die von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder bürgerschaftlich Engagierten geliefert werden.

Nass schließt ab Montag

Aufgrund der sich täglich rasant veränderten Situation um das Corona-Virus in unserer Region wird das Freizeitbad Nass ab dem 16. März 2020 vorübergehend geschlossen. „Augenblicklich ist die Entwicklung der Lage kaum absehbar und so sehen auch wir uns als Badbetreiber in der Pflicht, eine Ausbreitung des Virus nicht weiter zu begünstigen und den Betrieb daher vorerst einzustellen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sie erscheint aber zwingend notwendig zu sein“, so teilt das Nass mit. Letztendlich diene diese Präventionsmaßnahme der Gesundheit.