Coronavirus: Trauerfeiern nur noch unter freiem Himmel

Im Zeichen von Schutz vor Corona haben sich Bestatter auf neue Regeln für Trauerfeiern verständigt.

Arnsberg/Sundern/Meschede. Angesichts des notwendigen Schutzes vor einer Corona-Virusinfektion haben sich heimische Bestattungshäuser darauf verständigt, den Rahmen für Trauergespräche und Trauerfeiern zu ändern. Im Auftrage der anderen Bestattungshäuser in Arnsberg, Sundern und Meschede teilt jetzt Stefan Nolte vom Hüstener Bestattungshaus Nolte unserer Zeitung folgendes mit:

„Täglich, ja fast stündlich, erhalten wir neue Informationen zur aktuellen Corona Situation in Deutschland. Es werden immer weitere Maßnahmen zur Risiko-Minimierung und zum Schutz der Bevölkerung ergriffen. All diese Einschränkungen haben auch einen Einfluss auf unsere tägliche Arbeit. Aus diesem Grund gelten für alle Bestattungshäuser in den Stadtgebieten Arnsberg, Sundern und Meschede ab sofort in Absprache mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden folgende Maßnahmen: Wenn möglich bitten wir (die Bestattungshäuser) darum, dass Trauergespräche und die Abstimmung/Organisation der Beisetzung nur telefonisch oder per E-Mail mit uns abgestimmt werden. Trauerfeiern können nur noch im engsten Familienkreis und nur unter freiem Himmel stattfinden. Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, wie Sie sich im Trauerfall zu verhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Wir stehen an Ihrer Seite und helfen Ihnen gerne weiter. Diese Maßnahmen gelten vorerst bis zum 20. April 2020.“