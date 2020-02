Das Herz schlägt schlägt für den Karneval

Uentrop/Wennigloh/Niedereimer. War das ein Karneval in Arnsberg und Sundern: Rauschend in den Hallen, aber ohne Sonntagsszüge.

Fetzig, bunt und stimmungsgeladen ging es am Wochenende bei den zahlreichen närrischen Veranstaltungen zu. Auch in Uentrop, Niedereimer und Wennigloh liefen die Karnevalisten zu Höchstform auf.

In Uentrop regiert Carina Schröer als Prinzessin „Carina, die immer lacht“, die 28-Jährige zog am Samstagabend in Begleitung von Zeremonienmeister Detlef Strätgen und dem Fanfarenzug Neheim in die Schützenhalle ein und wurde auf der Bühne mit Zepter und Orden proklamiert. Sitzungspräsident Manfred Hochstein lüftete damit ein, wie er sagt, 363 Tage altes Geheimnis. Denn bereits am Rosenmontag 2019 habe er sich bei einem Bierchen mit Carina unterhalten und die Sache perfekt gemacht. Durchgesickert war das ganze Jahr über nichts. Die Tanzgarden, die von ihr trainiert werden, waren am Samstagabend völlig überrascht. Die neue Prinzessin ist gebürtig aus Uentrop und ist im Dorfleben fest verwurzelt. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/prunksitzung-in-uentrop-id228516531.html

Prinzessinnenlied gespielt

Ihr Herz schlägt für den Karneval und die kleine und große Prinzengarde. Beruflich arbeitet sie als Sozialpädagogin und leitet auf verschiedene Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Zu Ehren der Regentin spielten die Pauerländer ein eigens komponiertes „Prinzessinnenlied“. Vorjahresprinz Jens Rappold war vorher gebührend verabschiedet worden. „Das Jahr war schön, das Jahr war gut, gleich ist er weg der Prinzenhut“, rief er.

Danach führten Manfred Hochstein und Dr. Wolfgang Klaus durch „Uentrop feiert im Mallorca Style“. Wohl wahr, denn auch der Elferrat, allesamt übrigens aktive Schützenbrüder bei den Arnsberger Bürgerschützen und Mitglieder des Stammtisches „Lecker Schmecker“, hatten sich im Ballermann-Outfit mit kurzer Hose, FlipFlops und Strohhut herausgeputzt.

In Wennigloh hat sich erstmals die Kombination Karnevalsfeier mit anschließender Live-Party bewährt, denn bunt kostümiert feierten die Jecken in der vollen Schützenhalle. Unter den wachsamen Augen des 7er Rates präsentierten die Aktiven des Bergdorfes ein über dreistündiges Programm mit Sketchen, Tänzen und Schunkelrunden. Viel Beifall gab es für Thomas Sieverding als Rocklegende Freddy Mercury, der Sänger der britischen Band „Queen“ ließ es sich nicht nehmen den legendären Hit „We will Rock you“ auf dem Tisch zu singen. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/karnevalsfeier-in-wennigloh-id228506411.html

Dieter Thomas Heck vor Ort

Kurz vor dem Finale eroberten bei der Hitparade mit Dieter-Thomas Heck (Peter Blume) die „Gossenhauer“ Uwe Markmann, Antonius Nuttebaum, Bernd Schulte, Ralf Stiefermann und Uli Westermann als Schlagerstars wie Wolfgang Petri oder Andrea Berg die Bühne. Beim der Kostümprämierung durch die HüKaGe hatten die Mäuse des „Sonntags-Stammtisches“ die Nase vorn, gefolgt von Schneeglöckchen Katharina Franke. Die wilden Wikinger belegten den dritten Platz. Durch das Programm führte Schützenhauptmann Helmut Böhmer, für die Live-Musik sorgte die Gruppe „Schlussakkord“, auf dem Schützenfest Garant für lange Partynächte. Für die KLAKAG-Regenten Hubertus Böttcher und Johannes Böhnke war das Wochenende ein Marathonlauf, sowohl in Uentrop als auch in Wennigloh waren sie mit einer Abordnung der KLAKAG anwesend und sorgten für Stimmung.

Feiern und Schunkeln

In Niedereimer startete in der Halle die legendäre „Faschingsgaudi“. Die Tanzfläche war voll mit bunt kostümierten Närrinnen und Narren: ob Astronauten, Zebras oder Engel, alle hatten nur eins im Sinn: Feiern und Schunkeln. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/faschinghsgaudi-niedereimer-id228516227.html