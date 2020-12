Der Arnsberger Folkclub ist aufgelöst

Für diesen einschneidenden Beschluss gibt es verschiedene Ursachen. Eine davon: Das Gründerpaar kehrt zurück in die alte Heimat.

Arnsberg. Nach nur fünfeinhalb Jahren stellt der Arnsberger Folkclub seine Aktivitäten ein. Der Verein, aktuell gerade einmal aus 18 Mitgliedern bestehend, hat sich jetzt durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst.

Zu dem einstimmigen Beschluss habe es keine Alternative, aber drei triftige Gründe gegeben, heißt es in einer Erklärung des Vereins. Der erste und schwerwiegendste Grund sei, dass der bisherige in Oeventrop lebende Vorsitzende Manfred Kerl und dessen Frau Dagmar Damkowski-Kerl in absehbarer Zeit wieder in ihre „alte Heimat“ - nach Schleswig-Holstein - umziehen werden.

Es konnte kein kompletter Vorstand gebildet werden

Deren Versuche, nach Erreichen des Pensions- und Rentenalters in Arnsberg eine altersgeeignete, zu ebener Erde gelegene Wohnung zu mieten, seien leider erfolglos geblieben, so dass sie dann ein alternatives Wohnangebot in der ihnen vertrauten Ostseeregion um Kappeln/Schlei angenommen haben. Somit fehlt dem Arnsberger Folkclub in naher Zukunft Zweidrittel des Vorstandes.

Aufgrund der doch recht kleinen Mitgliederzahl konnte nun kein vollständiger Vorstand mehr gebildet werden. "Es fehlten einfach Menschen, die die notwendigen Arbeiten und Tätigkeiten in den Bereichen Licht- und Tontechnik sowie Grafik-Design und Werbung hätte übernehmen können oder wollen."

Auch Corona ist einer der Auflösungsgründe

Ein weiterer Grund für die Auflösung liege in der aktuellen Corona-Pandemie, die dem Arnsberger Folkclub wohl auf noch nicht absehbare Zeit die Durchführung von Konzerten versagen werde.

Und der vom Folkclub gern genutzte Saal des Bürgerbahnhofs stehe in Zukunft für Konzerte ohnehin nicht mehr zur Verfügung und die Nutzung der Kulturschmiede sei mit Kosten verbunden, die vom Verein unter den aktuell geltenden, aber auch bei Lockerungen weiter geltenden Hygienebedingungen nicht zu erwirtschaften seien.

Somit seien die wesentlichen Satzungsziele des Arnsberger Folkclubs nicht realistisch zu erreichen.

Die Mitglieder hätten sich von der Situation sehr betroffen und traurig gezeigt, jedoch keine andere Lösung als die Auflösung gesehen. "Es ist schade um das Team, das nun nach fünfeinhalb Jahren fruchtbarer gemeinsamer Arbeit auseinander geht," heißt es weiter.

Folkclub Arnsberg ist stolz auf das erfolgreiche Ruhrtal-Roots-Festival

In einer Rückschau fiel der Blick auf fast 30 Konzerte mit hochkarätigen Künstlern aus vielen verschiedenen Kulturkreisen mit vielen überraschenden, inspirierenden, fesselnden und magischen Momenten.

Man erinnerte sich an viele Tanzfeste mit Livemusik, die eine ganz besondere Atmosphäre in den Bürgerbahnhof zauberten und viele Menschen als Musiker und als Tänzer begeisterten, an Folktreffs und Sessions und nicht zuletzt erinnerte man sich stolz an das große Ruhrtal-Roots-Festival, für das der Arnsberger Folkclub 2017 in der Arnsberger Öffentlichkeit große Anerkennung erntete.

Folk- und Weltmusik wird es aber weiter in Arnsberg geben

Ein großer Dank gelte den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die sich zum Teil von weit her auf den Weg in den Arnsberger Folkclub gemacht hätten, um die Menschen hier vor Ort mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst zu bereichern.

In diesem Zusammenhang sei es schön und begrüßenswert, dass man sich in Arnsberg weiter an Folk- und Weltmusik werde erfreuen können. Denn im Gespräch mit Kirsten Minkel und Andreas Witte vom Arnsberger Kulturbüro, die den Arnsberger Folkclub stets unterstützt hätten, "wurde deutlich, dass die hiesigen Folk- und Weltmusik-Freunde darauf hoffen können, dass dieses Genre in den Arnsberger Spielstätten weiterhin präsent bleiben wird".

„Adieu! Es waren fünf wunderbare Jahre mit euch“

Das alles wäre aber nicht ohne ein stets so interessiertes und begeisterungsfähiges Publikum möglich gewesen, auf das sich der Arnsberger Folkclub immer habe verlassen können und bei dem sich die Mitglieder des Vereines nun ein letztes Mal herzlich bedanken.

Abschließend bleibe nur noch zu sagen - mit gezogenem Hut und einer tiefen Verbeugung: „Adieu! Es waren fünf wunderbare Jahre mit euch“.

