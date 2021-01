Der Seele Trost spenden

Arnsberg/Sundern. Die heimische katholische Kirche sucht Wege, innerhalb der Corona-Regeln mit ihren Gläubigen in Kontakt zu treten.

Einsamkeit, seelische Nöte , das Bedürfnis, sich einmal auszusprechen oder die Kommunion zu empfangen, das beschäftigt derzeit viele katholische Gemeindemitglieder in Arnsberg und Sundern, darunter viele ältere.

Pfarrer Stefan Siebert, Leitender Pfarrer des Pastoralen Raums Sundern: „In Zeiten, in denen der persönliche Kontakt sehr wichtig wäre, ist er uns weitgehend durch die notwendigen Corona-Regeln nicht möglich. Das berührt mich als Seelsorger besonders.“

Im Pastoralen Raum Sundern möchte Pfarrer Siebert daher alle Möglichkeiten offenhalten, die derzeit möglich sind. „In den Präsenzgottesdiensten mit Eucharistiefeiern kann die Kommunion empfangen werden. Aber auch auf Zuruf über Telefon an ein Mitglied des Pastoralteams kommen wir nach Hause, bringen die Kommunion und sind zum Gespräch bereit.“ Die bereits laufenden Hauskommunion-Besuche gerade bei alten und kranken Menschen würden auf Wunsch der Gläubigen auch in Pandemiezeiten weiterlaufen, bestätigt Pfarrer Siebert.

In der Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel wird die Kommunion innerhalb der angebotenen Präsenzgottesdienste verteilt. Die Gemeinde bestätigt: Natürlich nach den strengen Vorgaben der Corona-Hygieneregeln. Ausgeteilt wird die Kommunion an Gottesdienstbesucher, die für die Messe registriert sind. Die Kommunion außerhalb der Gottesdienste für Kranke und Mobilitätseingeschränkte ist derzeit in der Pfarrei St. Johannes stark auf einen sehr kleinen Kreis reduziert.

In der Pfarrgemeinde St. Petri Hüsten werden vorerst bis Ende Januar keine Präsenzgottesdienste gefeiert. Wer dort die Kommunion empfangen möchte, der kann sich an das Seelsorgeteam wenden und einen Hausbesuch vereinbaren. Auch hier gilt, so betont die Gemeinde: Der Besuch erfolgt nach den aktuellen Regeln der Corona-Schutzmaßnahmen.

Im Pastoralen Raum Arnsberg (Propsteigemeinde) hat man sich darauf geeinigt, vorerst keine Präsenzgottesdienst zu feiern. Dort wird die Kommunion sonntags von 15 bis 17 Uhr durch einen Priester oder eine Gemeindereferentin in der Propsteikirche, in der Liebfrauenkirche und in der Kirche Heilige Familie in Oeventrop gespendet. Dann ist zudem ein persönliches Gespräch mit den Seelsorgern möglich.

Und noch ein Angebot im Pastoralen Raum Arnsberg: Da in der Propstei im Haus drei Priester wohnen, besteht dort an jedem Tag die Möglichkeit, sich in der Klosterstraße 20/22 zu melden, um in der Propsteikirche die Kommunion zu empfangen.

Tobias Kleffner, Referent im Dekanat Hochsauerland-West, dem organisatorischen Dach für die heimischen katholischen Gemeinden, zum Thema Kommunion-Ausgabe: „In der Pandemie-Zeit ist die Kommunion-Ausgabe nicht einmal unser größtes Problem. Dort gelten ohnedies die besonders strengen Hygieneregeln.“ Für die Präsenz-Gottesdienste habe die katholische Kirche gute Hygienekonzepte erarbeitet. Dafür seien aber vor Ort wichtige Vorgaben einzuhalten. Kleffner: „Ein Präsenz-Gottesdienst darf nur stattfinden, wenn eigens beauftragte Ordner die Auflagen (Anmeldung, Abstand, Gesangverbot) kontrollieren und notfalls auch durchsetzen.“ Die Regelung, dass Gottesdienste mit mehr als zehn Teilnehmer bei den Ordnungsbehörden angemeldet werden müssen, sei für das Dekanat Hochsauerland-West selbstverständlich. Tobias Kleffner: „Wir haben entsprechende Vereinbarungen mit den zuständigen Behörden. Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommunen funktioniert reibungs- und problemlos. Auf Neufassungen der Schutzmaßnahmen gehen wir umgehend ein und setzen sie vor Ort um.“

Seit 1969 Handkommunion erlaubt

In der römisch-katholischen Kirche wird Brot und Wein zum Leib und Blut Christi gewandelt, die sogenannte Konsekration. Die Kommunion ist daher auch für die heimischen Gemeinden ein zentraler Punkt des Glaubens. Die Feier der Eucharistie erinnert an das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu.

Viele Jahrhunderte war die Mundkommunion die einzig erlaubte Form, die Hostie vom Priester an die Gläubigen zu geben. Seit 1969 ist auch die Handkommunion erlaubt.