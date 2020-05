Deutsche Bank Arnsberg: Hoher Beratungsbedarf in der Krise

Arnsberg. Deutsche Bank in Arnsberg profitiert in Corona-Zeiten von umfangreichen Investitionen in ihre digitalen Zugangskanäle. Gutes Geschäftsjahr 2019.

„Arnsberger haben in der Coronakrise großen Bedarf an Beratung“ – das haben Ilja Keller, Filialdirektor der örtlichen Nieder­lassung des Geldinstituts, und sein Team in den vergangenen Wochen feststellen können. Bereits in den ersten Tagen des „Lockdowns“ hätten die Privat- und Firmenkunden das Online-, Mobile und Telefonbanking deutlich häufiger genutzt als bisher. „Viele Kunden greifen auf diese bequeme Form des Bankings jetzt erstmals zurück“, haben die Banker festgestellt. Die umfangreichen Investitionen der Bank in ihre digitalen Zugangskanäle wirkten sich positiv aus. „Die Webseite www.deutsche-bank.de und die Deutsche Bank-App gewährleisten, gemeinsam mit dem Telefonbanking, dass wir auch außerhalb der Filial-Öffnungszeiten stets erreichbar sind. Wir sind Teil der Lösung der Krise und stehen fest an der Seite unserer Kunden“, so Keller.

Die Deutsche Bank in der Coronakrise Privatkunden finden Informationen zu Bankgeschäften in Zeiten der Coronakrise, über das Filialnetz sowie digitale und telefonische Zugangswege, Stundung von Krediten, Möglichkeiten zur Beratung und mehr unter https://www.deutsche-bank.de/pk/Corona-update.html Gewerbetreibende, Selbstständige, Geschäfts- und Firmenkunden informieren sich auf https://www.deutsche-bank.de/gk/lp/service-seite-corona.html Die Geschichte der Deutschen Bank begann im März 1870 in einem unscheinbaren Haus in der Französischen Straße in Berlin. In diesem Jahr feiert das Geldinstitut demnach sein 150-jähriges Bestehen.

Dass die Bank regional gut aufgestellt ist, lässt sich an den Zahlen aus dem vergangenen Jahr festmachen: Die „DB“ in Arnsberg hat im Jahr 2019 ein gutes Geschäftsergebnis erzielt. Das Geschäftsvolumen (Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen) betrug per 31. Dezember 653 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2018 stieg das Geschäftsvolumen in Arnsberg um sieben Prozent. „Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden. Trotz des abermals herausfordernden Umfelds können wir feststellen: Die Deutsche Bank in Arnsberg wächst“, fasst Ilja Keller zusammen.

Gut für Wertpapieranleger: Dank der Beratung und der guten Entwicklung an den Märkten gewannen ihre Depots 2019 deutlich an Wert. Das Depotvolumen in Arnsberg wuchs zum 31. Dezember um 17,1 Prozent auf 167 Millionen Euro an. Das Einlagenvolumen lag vor Ort bei 206 Millionen Euro – eine Steigerung von 12,1 Prozent.

Langfristige Investitionen lohnen

Für 2020 habe man Privatkunden frühzeitig empfohlen, das Spek­trum ihrer Anlagen zu erweitern: „Wer langfristig investiert, konnte in der Vergangenheit auch Rückschläge verkraften – und hat unter dem Strich gute Renditen eingefahren“, betont Keller.

Das Geschäft mit Baufinanzierungen und Konsumentenkrediten habe sich 2019 ebenfalls positiv entwickelt. Beides zusammen spiegelt sich in einem wachsenden Kreditvolumen wider. Es betrug zum 31. Dezember vergangenen Jahres in Arnsberg rund 280 Millionen Euro.

„

Mit unserem Digitalangebot unterscheiden wir uns klar von vielen Wettbewerbern, unsere Mobile App beispielsweise ist mehrfach als beste Finanz-App in Deutschland ausgezeichnet worden“, meint Ilja Keller mit Blick auf die – gerade auch in der Coronakrise – stetig steigende Bedeutung von Online-Angeboten im Banking-Bereich.

Und die Geschäftskunden? Schon seit Mitte 2019 begleitet die Deutsche Bank Unternehmen jeder Größe noch intensiver: Selbstständige, Gewerbetreibende, mittelständische Firmen sowie Großkonzerne mit globaler Ausrichtung werden von der „Unternehmensbank Deutschland“ betreut. „Diese Bündelung der Kräfte unter einem Dach bringt auch der regionalen Wirtschaft viele Vorteile. In Arnsberg wuchsen die Kredit-Erträge um 5,8 Prozent, das Geschäftsvolumen um 9,9 Prozent“, führt der Arnsberger Filialleiter aus. Damit habe die Unternehmensbank ihre Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Mehr vermögende Kunden

Vor Ort habe sich auch das Geschäft mit Vermögenskunden im Wealth Management im abgelaufenen Geschäftsjahr gut entwickelt.

„Wir gewinnen kontinuierlich Marktanteile bei vermögenden Kunden hinzu. Das hat maßgeblich mit unserer Aufstellung als globale Hausbank zu tun: In vielen Fällen betreuen wir das Unternehmen des Kunden und sind zugleich Ansprechpartner für das persönliche Vermögen und das der Unternehmerfamilie“, sagt Torsten Leissner, verantwortlich für das Wealth Management in Arnsberg.

Die Mitarbeiter in Arnsberg haben sich 2019 für die Gesellschaft in vielfältiger Form engagiert. Im Laufe des Jahres unterstützte die Deutsche Bank u. a. die heilpädagogische Frühförderung Arnsberg und organisierte für das Hospiz Raphael einen Tag der Begegnung für die Angehörigen der Verstorbenen.