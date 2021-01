Auf großes Interesse stieß die Sitzung des Bezirksausschusses Wennigloh, der Corona bedingt in der Schützenhalle tagte.

Windkraft Die Ampel für Windkraft steht in Wennigloh noch auf Rot

Wennigloh. Auch der örtliche Bezirksausschuss lehnt das gemeindliche Einvernehmen für vier im Ort und im nahen Müschede geplante Anlagen ab.

Nach dem eindeutigen Votum des Bezirksausschusses Müschede in der vergangenen Woche erteilte auch der Bezirksausschuss im benachbarten Wennigloh dem gemeindlichen Einvernehmen der vier bei Wennigloh und Müschede geplanten Windkraftanlagen (wir berichteten mehrfach) mit acht zu einer Stimme eine klare Absage.

Lediglich der Vertreter der Grünen votierte dafür und riet Ausschussmitgliedern und Projektgegnern im Publikum, „globaler zu denken“.

Auch das Publikum trägt im Ausschuss zur Diskussion bei

Die Diskussion um die nach Auffassung vieler Wennigloher zu nah an der Wohnbebauung geplanten Windmühlen, so der einstimmig im Amt bestätigte Ausschussvorsitzende Peter Blume (CDU), sei in sehr sachlicher Atmosphäre verlaufen.

Blume hatte zudem in seiner Eigenschaft als Sitzungsleiter den Zuhörern aus der Bürgerschaft erlaubt, Stellungnahmen zu diesem Thema abzugeben. „Und das ist auch gut gelaufen.“

So habe beispielsweise Dirk Quednau von der neuen Initiative mit engagierten Ausführungen zur Artenschutz- und Gutachterproblematik in Bezug auf Windkraft zur Diskussion beigetragen.

Der Antragsteller kann den Bauantrag für die Windkraftanlagen noch nachbessern

Auch Dieter Hammerschmidt als zuständiger Fachbereichsleiter der Stadt Arnsberg habe noch einmal dezidiert die Haltung der Verwaltung erläutert, die in der entsprechenden Vorlage aufgrund einiger ihrer Ansicht nach fehlender Sachverhalte im Bauantrag die Ablehnung des gemeindlichen Einvernehmens empfohlen hatte.

Allerdings habe Hammerschmidt erneut deutlich gemacht, dass der Antragsteller – die in Sundern ansässige Firma „Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co.KG“ - hier noch nachbessern könne. Und nicht zu vergessen: Über die endgültige Baugenehmigung entscheidet der Hochsauerlandkreis.

Peter Blume: "Wir haben jetzt eine völlig neue Rechtslage"

Hinzugekommen sei jetzt aber, sagt Peter Blume, mit dem neuen NRW-Gesetz, das den Abstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung nun auf 1000 Meter festlegt und das spätestens im Februar im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden soll, ein weiterer wesentlicher Aspekt: „Denn dann haben wir eine völlig neue Rechtslage. Die Frage ist allerdings, ob dieses neue Gesetz auch auf das laufende Genehmigungsverfahren zutrifft.“

Weil das Gesetz bei laufenden Verfahren, für die bereits vollständige Anträge vorliegen würden, keine Anwendung finden soll. „Aber was bedeutet vollständig?“ Auch dies, findet Blume, biete viele Möglichkeiten der Interpretation. „Daher müssen wir nun schauen, wohin die Reise geht.“

Von den Antragstellern treiben lassen oder nach unproblematischen Flächen suchen?

Eine weitere Frage sei: „Lassen wir uns als Stadt von den Antragstellern treiben oder suchen wir nach Flächen, bei denen die Abstände zur Wohnbebauung unproblematisch sind?“ So gebe es seiner Auffassung nach, so Blume, beispielsweise - verursacht durch die Borkenkäferplage - viele freie Waldflächen, die sich bestens dafür eignen würden.

Doch hier nahm Dieter Hammerschmidt in der Sitzung schon Wind aus den Segeln. Durch den Hinweis, dass ein Großteil der Waldgebiete als FFH-Zone ausgeflaggt sei, was den Bau von Windkraftanlagen dort ausschließe.

Blume: Die FFH-Einschränkungen müssen nochmals auf den Prüfstand

Was für Peter Blume jedoch eher ein Grund ist, FFH-Einschränkungen in Bezug auf nun leider verödete Waldflächen noch einmal auf allen Ebenen – auch mit der für FFH-Gebiete zuständigen EU – zu diskutieren:

„Es kann doch eigentlich nicht sein, dass Flächen geschützt werden, auf denen nichts mehr ist, wir aber auf der anderen Seite den Bürgern Windkraftanlagen praktisch ins Wohnzimmer stellen.“

